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В Москве фирма увеличила выпуск медсредств с наносеребром на 24,7 процента - РИА Новости, 11.01.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:12 11.01.2024 (обновлено: 07:19 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/produktsiya-1920625310.html
В Москве фирма увеличила выпуск медсредств с наносеребром на 24,7 процента
В Москве фирма увеличила выпуск медсредств с наносеребром на 24,7 процента - РИА Новости, 11.01.2024
В Москве фирма увеличила выпуск медсредств с наносеребром на 24,7 процента
В прошлом году компания по выпуску медицинской и косметической продукции с наносеребром увеличила объем производства изделий на 24,7 процента, заявил министр... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T07:12
2024-01-11T07:19
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. В прошлом году компания по выпуску медицинской и косметической продукции с наносеребром увеличила объем производства изделий на 24,7 процента, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."В Москве более ста фабрик и заводов выпускают товары, применяемые в медицинской сфере. Они успешно закрывают растущие потребности рынка в качественных отечественных изделиях. Так, предприятие “Лаборатория Аргентум” в 2023 году выпустило более 40 тысяч единиц продукции с наносеребром, нарастив объем производства на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го", — сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что на предприятии занимаются производством спреев, капель, тоников, кремов, масок и салфеток с наночастицами серебра. Порядка 9,4 млн рублей составляет объем продаж подобных изделий.В свою очередь, гендиректор компании, врач-офтальмохирург, доктор медицинских наук Владимир Лапочкин заявил, что в текущем году в компании планируют достичь плана продаж в объеме не менее 15 млн руб. в год.Ранее Овчинский сообщал, что столичная компания по производству лазерного оборудования выпустила за прошлый год 42 станка, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году.
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
В Москве фирма увеличила выпуск медсредств с наносеребром на 24,7 процента

В Москве фирма увеличила выпуск медсредств с наносеребром на 24,7%

© Пресс-служба ДИППВ Москве фирма увеличила выпуск медсредств с наносеребром на 24,7 процента
В Москве фирма увеличила выпуск медсредств с наносеребром на 24,7 процента
© Пресс-служба ДИПП
В Москве фирма увеличила выпуск медсредств с наносеребром на 24,7 процента
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. В прошлом году компания по выпуску медицинской и косметической продукции с наносеребром увеличила объем производства изделий на 24,7 процента, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"В Москве более ста фабрик и заводов выпускают товары, применяемые в медицинской сфере. Они успешно закрывают растущие потребности рынка в качественных отечественных изделиях. Так, предприятие “Лаборатория Аргентум” в 2023 году выпустило более 40 тысяч единиц продукции с наносеребром, нарастив объем производства на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го", — сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Отмечается, что на предприятии занимаются производством спреев, капель, тоников, кремов, масок и салфеток с наночастицами серебра. Порядка 9,4 млн рублей составляет объем продаж подобных изделий.
В свою очередь, гендиректор компании, врач-офтальмохирург, доктор медицинских наук Владимир Лапочкин заявил, что в текущем году в компании планируют достичь плана продаж в объеме не менее 15 млн руб. в год.
Ранее Овчинский сообщал, что столичная компания по производству лазерного оборудования выпустила за прошлый год 42 станка, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году.
Экопарковка - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Столичный производитель экопарковок нарастил производство более чем на 160%
8 января, 09:14
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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