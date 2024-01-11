Рейтинг@Mail.ru
Стала известна возможная причина пожара в цехе в Московской области - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 11.01.2024 (обновлено: 09:19 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/pozhar-1920657382.html
Стала известна возможная причина пожара в цехе в Московской области
Стала известна возможная причина пожара в цехе в Московской области - РИА Новости, 11.01.2024
Стала известна возможная причина пожара в цехе в Московской области
Короткое замыкание при проведении ремонта могло стать причиной пожара в производственно-складском здании в Обухово, сообщает прокуратура Московской области в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T08:56
2024-01-11T09:19
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920660505_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_603cabb6147bf2b07ac149b7e913187b.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Короткое замыкание при проведении ремонта могло стать причиной пожара в производственно-складском здании в Обухово, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.Ранее МЧС РФ сообщало, что кровля цеха по производству полимерной продукции горит на 8 тысячах квадратных метров в поселке Обухово Московской области, предварительно, пострадавших нет. Позже было объявлено о ликвидации открытого горения."Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара в производственно-складском здании в Богородском городском округе... По предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети (короткое замыкание) при проведении ремонтных работ, его точные причины будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.По информации прокуратуры, в среду около 23.50 в производственно-складских помещениях, расположенных в поселке Обухово произошло возгорание чердачного помещения. Уточняется, что ночью в четверг открытое горение ликвидировано. "В настоящий момент идёт проливка и разбор конструкций, погибших и пострадавших нет", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240111/pozhar-1920645529.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920660505_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d2101387450001be1b790a30b53ead80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Стала известна возможная причина пожара в цехе в Московской области

Короткое замыкание могло стать причиной пожара в складском здании в Обухово

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в производственно-складском здании в Богородском городском округе
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в производственно-складском здании в Богородском городском округе - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в производственно-складском здании в Богородском городском округе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Короткое замыкание при проведении ремонта могло стать причиной пожара в производственно-складском здании в Обухово, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.
Ранее МЧС РФ сообщало, что кровля цеха по производству полимерной продукции горит на 8 тысячах квадратных метров в поселке Обухово Московской области, предварительно, пострадавших нет. Позже было объявлено о ликвидации открытого горения.
"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара в производственно-складском здании в Богородском городском округе... По предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети (короткое замыкание) при проведении ремонтных работ, его точные причины будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, в среду около 23.50 в производственно-складских помещениях, расположенных в поселке Обухово произошло возгорание чердачного помещения. Уточняется, что ночью в четверг открытое горение ликвидировано. "В настоящий момент идёт проливка и разбор конструкций, погибших и пострадавших нет", - добавляется в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Крупный пожар на востоке Москвы ликвидировали
05:22
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала