https://ria.ru/20240111/pozhar-1920657382.html

Стала известна возможная причина пожара в цехе в Московской области

Стала известна возможная причина пожара в цехе в Московской области - РИА Новости, 11.01.2024

Стала известна возможная причина пожара в цехе в Московской области

Короткое замыкание при проведении ремонта могло стать причиной пожара в производственно-складском здании в Обухово, сообщает прокуратура Московской области в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T08:56

2024-01-11T08:56

2024-01-11T09:19

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Короткое замыкание при проведении ремонта могло стать причиной пожара в производственно-складском здании в Обухово, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.Ранее МЧС РФ сообщало, что кровля цеха по производству полимерной продукции горит на 8 тысячах квадратных метров в поселке Обухово Московской области, предварительно, пострадавших нет. Позже было объявлено о ликвидации открытого горения."Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара в производственно-складском здании в Богородском городском округе... По предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети (короткое замыкание) при проведении ремонтных работ, его точные причины будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.По информации прокуратуры, в среду около 23.50 в производственно-складских помещениях, расположенных в поселке Обухово произошло возгорание чердачного помещения. Уточняется, что ночью в четверг открытое горение ликвидировано. "В настоящий момент идёт проливка и разбор конструкций, погибших и пострадавших нет", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240111/pozhar-1920645529.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)