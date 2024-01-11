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Стала известна возможная причина пожара в цехе в Московской области
Стала известна возможная причина пожара в цехе в Московской области - РИА Новости, 11.01.2024
Стала известна возможная причина пожара в цехе в Московской области
Короткое замыкание при проведении ремонта могло стать причиной пожара в производственно-складском здании в Обухово, сообщает прокуратура Московской области в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T08:56
2024-01-11T08:56
2024-01-11T09:19
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Короткое замыкание при проведении ремонта могло стать причиной пожара в производственно-складском здании в Обухово, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.Ранее МЧС РФ сообщало, что кровля цеха по производству полимерной продукции горит на 8 тысячах квадратных метров в поселке Обухово Московской области, предварительно, пострадавших нет. Позже было объявлено о ликвидации открытого горения."Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара в производственно-складском здании в Богородском городском округе... По предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети (короткое замыкание) при проведении ремонтных работ, его точные причины будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.По информации прокуратуры, в среду около 23.50 в производственно-складских помещениях, расположенных в поселке Обухово произошло возгорание чердачного помещения. Уточняется, что ночью в четверг открытое горение ликвидировано. "В настоящий момент идёт проливка и разбор конструкций, погибших и пострадавших нет", - добавляется в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Стала известна возможная причина пожара в цехе в Московской области
Короткое замыкание могло стать причиной пожара в складском здании в Обухово
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Короткое замыкание при проведении ремонта могло стать причиной пожара в производственно-складском здании в Обухово, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале
.
Ранее МЧС РФ сообщало, что кровля цеха по производству полимерной продукции горит на 8 тысячах квадратных метров в поселке Обухово Московской области, предварительно, пострадавших нет. Позже было объявлено о ликвидации открытого горения.
"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара в производственно-складском здании в Богородском городском округе... По предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети (короткое замыкание) при проведении ремонтных работ, его точные причины будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, в среду около 23.50 в производственно-складских помещениях, расположенных в поселке Обухово произошло возгорание чердачного помещения. Уточняется, что ночью в четверг открытое горение ликвидировано. "В настоящий момент идёт проливка и разбор конструкций, погибших и пострадавших нет", - добавляется в сообщении.
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