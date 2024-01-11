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Крупный пожар на востоке Москвы ликвидировали
Крупный пожар на востоке Москвы ликвидировали - РИА Новости, 11.01.2024
Крупный пожар на востоке Москвы ликвидировали
Крупный пожар в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T05:22
2024-01-11T05:22
2024-01-11T05:23
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Крупный пожар в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что административно-производственное здание горит на шоссе Энтузиастов в Москве, предварительно, пострадавших нет, к месту тушения был направлен пожарный поезд. Движение по проспекту Будённого в сторону шоссе Энтузиастов в Москве перекрыто из-за работы оперативных служб, предупредили в столичном департаменте транспорта и попросили выбирать пути объезда.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крупный пожар на востоке Москвы ликвидировали
МЧС: Крупный пожар на востоке Москвы ликвидировали