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Крупный пожар на востоке Москвы ликвидировали

Крупный пожар на востоке Москвы ликвидировали - РИА Новости, 11.01.2024

Крупный пожар на востоке Москвы ликвидировали

Крупный пожар в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T05:22

2024-01-11T05:22

2024-01-11T05:23

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Крупный пожар в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что административно-производственное здание горит на шоссе Энтузиастов в Москве, предварительно, пострадавших нет, к месту тушения был направлен пожарный поезд. Движение по проспекту Будённого в сторону шоссе Энтузиастов в Москве перекрыто из-за работы оперативных служб, предупредили в столичном департаменте транспорта и попросили выбирать пути объезда.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)