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В Москве локализовали пожар в административно-производственном здании
В Москве локализовали пожар в административно-производственном здании - РИА Новости, 11.01.2024
В Москве локализовали пожар в административно-производственном здании
Пожар в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве локализован на 2 тысячах квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T04:17
2024-01-11T04:17
2024-01-11T04:24
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пожар в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве локализован на 2 тысячах квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее ведомство сообщало, что административно-производственное здание горит на шоссе Энтузиастов в Москве, предварительно, пострадавших нет, к месту тушения был направлен пожарный поезд."В Москве огнеборцы МЧС России локализовали на 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В Москве локализовали пожар в административно-производственном здании
МЧС: в Москве локализовали пожар в административно-производственном здании