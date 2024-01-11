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В Москве локализовали пожар в административно-производственном здании

В Москве локализовали пожар в административно-производственном здании - РИА Новости, 11.01.2024

В Москве локализовали пожар в административно-производственном здании

Пожар в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве локализован на 2 тысячах квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T04:17

2024-01-11T04:17

2024-01-11T04:24

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пожар в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве локализован на 2 тысячах квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее ведомство сообщало, что административно-производственное здание горит на шоссе Энтузиастов в Москве, предварительно, пострадавших нет, к месту тушения был направлен пожарный поезд."В Москве огнеборцы МЧС России локализовали на 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240111/pozhar-1920639138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия