https://ria.ru/20240111/pozhar-1920636856.html
В Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции
В Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции - РИА Новости, 11.01.2024
В Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции
Кровля цеха по производству полимерной продукции горит на 8 тысячах квадратных метров в поселке Обухово Московской области, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T01:28
2024-01-11T01:28
2024-01-11T02:00
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Кровля цеха по производству полимерной продукции горит на 8 тысячах квадратных метров в поселке Обухово Московской области, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В 23.50 10.01.2024 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Богородский г.о., поселок Обухово, ул. Ленина, д. 87. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит кровля цеха по производству полимерной продукции. Персонал предприятия самостоятельно покинул горящее здание до прибытия боевых подразделений. Площадь пожара составляет 8 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.К тушению пожара привлекается более 100 человек и 33 единицы техники, добавили в ведомстве.
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции
МЧС: в Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Кровля цеха по производству полимерной продукции горит на 8 тысячах квадратных метров в поселке Обухово Московской области, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В 23.50 10.01.2024 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Богородский г.о., поселок Обухово, ул. Ленина, д. 87. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит кровля цеха по производству полимерной продукции. Персонал предприятия самостоятельно покинул горящее здание до прибытия боевых подразделений. Площадь пожара составляет 8 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлекается более 100 человек и 33 единицы техники, добавили в ведомстве.