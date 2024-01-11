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В Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции

В Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции - РИА Новости, 11.01.2024

В Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции

Кровля цеха по производству полимерной продукции горит на 8 тысячах квадратных метров в поселке Обухово Московской области, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T01:28

2024-01-11T01:28

2024-01-11T02:00

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Кровля цеха по производству полимерной продукции горит на 8 тысячах квадратных метров в поселке Обухово Московской области, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В 23.50 10.01.2024 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Богородский г.о., поселок Обухово, ул. Ленина, д. 87. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит кровля цеха по производству полимерной продукции. Персонал предприятия самостоятельно покинул горящее здание до прибытия боевых подразделений. Площадь пожара составляет 8 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.К тушению пожара привлекается более 100 человек и 33 единицы техники, добавили в ведомстве.

московская область (подмосковье)

россия

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2024

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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия