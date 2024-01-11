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В Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции - РИА Новости, 11.01.2024
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01:28 11.01.2024 (обновлено: 02:00 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/pozhar-1920636856.html
В Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции
В Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции - РИА Новости, 11.01.2024
В Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции
Кровля цеха по производству полимерной продукции горит на 8 тысячах квадратных метров в поселке Обухово Московской области, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T01:28
2024-01-11T02:00
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Кровля цеха по производству полимерной продукции горит на 8 тысячах квадратных метров в поселке Обухово Московской области, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."В 23.50 10.01.2024 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Богородский г.о., поселок Обухово, ул. Ленина, д. 87. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит кровля цеха по производству полимерной продукции. Персонал предприятия самостоятельно покинул горящее здание до прибытия боевых подразделений. Площадь пожара составляет 8 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.К тушению пожара привлекается более 100 человек и 33 единицы техники, добавили в ведомстве.
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции

МЧС: в Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Кровля цеха по производству полимерной продукции горит на 8 тысячах квадратных метров в поселке Обухово Московской области, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В 23.50 10.01.2024 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Богородский г.о., поселок Обухово, ул. Ленина, д. 87. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит кровля цеха по производству полимерной продукции. Персонал предприятия самостоятельно покинул горящее здание до прибытия боевых подразделений. Площадь пожара составляет 8 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлекается более 100 человек и 33 единицы техники, добавили в ведомстве.
 
Московская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссия
 
 
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