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Главный фигурант дела о покушении на Соловьева частично признал вину - РИА Новости, 11.01.2024
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13:47 11.01.2024 (обновлено: 13:52 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/pokushenie-1920720882.html
Главный фигурант дела о покушении на Соловьева частично признал вину
Главный фигурант дела о покушении на Соловьева частично признал вину - РИА Новости, 11.01.2024
Главный фигурант дела о покушении на Соловьева частично признал вину
Организатор попытки покушения на ведущего ВГТРК Владимира Соловьева частично признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:47
2024-01-11T13:52
происшествия
владимир соловьев (телеведущий)
россия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Организатор попытки покушения на ведущего ВГТРК Владимира Соловьева частично признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда, где в четверг началось рассмотрение дела по существу."Частично признаю вину," - заявил Андрей Пронский. Он отказался отвечать на вопросы председательствующего судьи, в чем именно он согласен с обвинением, и обещал высказаться позднее.На скамье подсудимых также Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Динис Абраров. В ходе заседания стало известно, что первые трое ранее были судимы, а Пронский рассказал, что является инвалидом 2 группы.Председательствующий судья Игорь Никитчук огласил распорядок слушаний - три раза в неделю. Пронский попросил сократить количество заседаний. Он рассказал, что инвалидность - из-за психического заболевания, а для доставки в суд его "поднимают в пять утра" в СИЗО. Он проходит курсовое лечение у психиатра, но, когда его вывозят в суд, он вынужден находиться без лекарств, которые ему с собой не выдают, так как они "сильнодействующие".Волков и Абраров частично признали вину в совершении преступления по статье 167 УК РФ (повреждение или уничтожение имущества). Другие фигуранты воздержались от заявлений, сославшись на статью 51 Конституции РФ (в ней речь идёт о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя или близких).По версии следствия, 2 октября 2021 года Пронский создал ячейку неонацистской террористической группировки "NS/WP"*, запрещенной в России, о чем публично заявил с целью привлечения сторонников. В качестве сообщников он привлек Мокия, Белякова, Степанова, Дружинина, Волкова, Стрижакова и иных лиц. Кроме того, для увеличения количества участников Пронский создал в Telegram тематический канал.Для реализации планов Пронский, Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Стрижаков и иные лица приобрели взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, а также оборудование, составные части боеприпасов и компоненты, необходимые для изготовления боеприпасов, переделки огнестрельного оружия и изготовления взрывных устройств.Под руководством Пронского с декабря 2021 по апрель 2022 года в Москве, Московской и Тверской областях были совершены поджоги четырех автомашин, домовладения, военного комиссариата.В апреле 2022 года представители Главного управления разведки Украины обратились к Пронскому с предложением за материальное вознаграждение убить журналиста Владимира Соловьева. Для совершения убийства по найму Пронский привлек Стрижакова, Дружинина, Белякова, Степанова и Мокия. Они осуществляли сбор информации в отношении потерпевшего. Участники преступного сговора планировали установить на кузов автомашины жертвы самодельное взрывное устройство и привести его в действие.Однако преступление не было доведено до конца по независящим от указанных лиц обстоятельствам, поскольку пресечено сотрудниками правоохранительных органов.Скрывшийся от следствия Мокий в мае 2022 года в Московской, Тульской и Рязанской областях совершил поджоги трех военных комиссариатов, один из которых - по сговору с Абраровым. Также Мокий приобрел для личного употребления наркотическое средство метадон.Кроме того, с 2013 по 2022 год Пронский подготовил рукописи книги "Акционер" и заказал в типографии около 300 экземпляров. В книге имеются высказывания, направленные на оправдание терроризма, возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, а также принадлежности к социальной группе.В результате обысков, проведенных 25 апреля 2022 года в местах проживания Дружинина, Белякова, Степанова, Стрижакова и Пронского в Москве и Московской области, обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство, граната, запал ручных гранат, три самодельных пистолета, порох, обрез, два ствола к пистолету Макарова, 199 патронов калибра 7,62-мм, 748 патронов калибра 9-мм, 49 самодельных патронов к огнестрельному оружию различного калибра.В ноябре прошлого года суд отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар Василия Стрижакова. Сам он в ходе рассмотрения дела не раз заявлял, что пустил к себе жить других фигурантов, но преступления не совершал.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой СВО.* Неонацистская группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20240110/podzhog-1920618704.html
https://ria.ru/20230715/terror-1884362942.html
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происшествия, владимир соловьев (телеведущий), россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Владимир Соловьев (телеведущий), Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Главный фигурант дела о покушении на Соловьева частично признал вину

Главный фигурант дела о покушении на Соловьева частично признал вину в суде

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкЖурналист, телеведущий Владимир Соловьев
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Журналист, телеведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Организатор попытки покушения на ведущего ВГТРК Владимира Соловьева частично признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда, где в четверг началось рассмотрение дела по существу.
"Частично признаю вину," - заявил Андрей Пронский. Он отказался отвечать на вопросы председательствующего судьи, в чем именно он согласен с обвинением, и обещал высказаться позднее.
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На скамье подсудимых также Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Динис Абраров. В ходе заседания стало известно, что первые трое ранее были судимы, а Пронский рассказал, что является инвалидом 2 группы.
Председательствующий судья Игорь Никитчук огласил распорядок слушаний - три раза в неделю. Пронский попросил сократить количество заседаний. Он рассказал, что инвалидность - из-за психического заболевания, а для доставки в суд его "поднимают в пять утра" в СИЗО. Он проходит курсовое лечение у психиатра, но, когда его вывозят в суд, он вынужден находиться без лекарств, которые ему с собой не выдают, так как они "сильнодействующие".
Волков и Абраров частично признали вину в совершении преступления по статье 167 УК РФ (повреждение или уничтожение имущества). Другие фигуранты воздержались от заявлений, сославшись на статью 51 Конституции РФ (в ней речь идёт о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя или близких).
По версии следствия, 2 октября 2021 года Пронский создал ячейку неонацистской террористической группировки "NS/WP"*, запрещенной в России, о чем публично заявил с целью привлечения сторонников. В качестве сообщников он привлек Мокия, Белякова, Степанова, Дружинина, Волкова, Стрижакова и иных лиц. Кроме того, для увеличения количества участников Пронский создал в Telegram тематический канал.
Для реализации планов Пронский, Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Стрижаков и иные лица приобрели взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, а также оборудование, составные части боеприпасов и компоненты, необходимые для изготовления боеприпасов, переделки огнестрельного оружия и изготовления взрывных устройств.
Под руководством Пронского с декабря 2021 по апрель 2022 года в Москве, Московской и Тверской областях были совершены поджоги четырех автомашин, домовладения, военного комиссариата.
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В апреле 2022 года представители Главного управления разведки Украины обратились к Пронскому с предложением за материальное вознаграждение убить журналиста Владимира Соловьева. Для совершения убийства по найму Пронский привлек Стрижакова, Дружинина, Белякова, Степанова и Мокия. Они осуществляли сбор информации в отношении потерпевшего. Участники преступного сговора планировали установить на кузов автомашины жертвы самодельное взрывное устройство и привести его в действие.
Однако преступление не было доведено до конца по независящим от указанных лиц обстоятельствам, поскольку пресечено сотрудниками правоохранительных органов.
Скрывшийся от следствия Мокий в мае 2022 года в Московской, Тульской и Рязанской областях совершил поджоги трех военных комиссариатов, один из которых - по сговору с Абраровым. Также Мокий приобрел для личного употребления наркотическое средство метадон.
Кроме того, с 2013 по 2022 год Пронский подготовил рукописи книги "Акционер" и заказал в типографии около 300 экземпляров. В книге имеются высказывания, направленные на оправдание терроризма, возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, а также принадлежности к социальной группе.
В результате обысков, проведенных 25 апреля 2022 года в местах проживания Дружинина, Белякова, Степанова, Стрижакова и Пронского в Москве и Московской области, обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство, граната, запал ручных гранат, три самодельных пистолета, порох, обрез, два ствола к пистолету Макарова, 199 патронов калибра 7,62-мм, 748 патронов калибра 9-мм, 49 самодельных патронов к огнестрельному оружию различного калибра.
В ноябре прошлого года суд отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар Василия Стрижакова. Сам он в ходе рассмотрения дела не раз заявлял, что пустил к себе жить других фигурантов, но преступления не совершал.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой СВО.
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