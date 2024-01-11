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Разработчика вакцины "Спутник V" похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 11.01.2024
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22:30 11.01.2024
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Разработчика вакцины "Спутник V" похоронят на Троекуровском кладбище
Разработчика вакцины "Спутник V" похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 11.01.2024
Разработчика вакцины "Спутник V" похоронят на Троекуровском кладбище
Разработчик вакцины "Спутник V" Борис Народицкий будет похоронен на Троекуровском кладбище в субботу, сообщили РИА Новости в НИЦ эпидемиологии и микробиологии... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T22:30
2024-01-11T22:30
александр гинцбург
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Разработчик вакцины "Спутник V" Борис Народицкий будет похоронен на Троекуровском кладбище в субботу, сообщили РИА Новости в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. "Не стало Бориса Савельевича Народицкого. Он ушёл 10 января 2024 года после тяжёлой болезни на 83-м году жизни... Он будет похоронен на Троекуровском кладбище", - рассказали в центре. С именем Народицкого связаны первые в России исследования по созданию и использованию аденовирусных векторов в целях генной терапии и разработки вакцинных препаратов. Венцом этих многолетних исследований стали создание под его руководством универсальной технологической платформы рекомбинантных аденовирусных векторов и разработка на её основе вакцины против геморрагической лихорадки Эбола и первой в мире вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V", уточнили в центре. В центре Гамалеи ученый работал с 2002 года. До самого последнего времени осуществлял научное руководство основными направлениями исследований лабораторий, использующих в своей работе аденовирусные векторы. "Будучи по призванию педагогом и наставником, Борис Савельевич воспитал плеяду талантливых молодых специалистов, которые смогут достойно продолжить дело своего мудрого учителя", - подчеркнули в центре. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил РИА Новости, что для него это огромная потеря, так как сам он всегда советовался с Народицким по всем научным проблемам и научно-организационным вопросам.
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александр гинцбург, общество
Александр Гинцбург, Общество
Разработчика вакцины "Спутник V" похоронят на Троекуровском кладбище

Разработчика вакцины "Спутник V" Народицкого похоронят на Троекуровском кладбище

© Фото : НИЦЭМ им. Н. Ф. ГамалеиБорис Народицкий
Борис Народицкий - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи
Борис Народицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Разработчик вакцины "Спутник V" Борис Народицкий будет похоронен на Троекуровском кладбище в субботу, сообщили РИА Новости в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
"Не стало Бориса Савельевича Народицкого. Он ушёл 10 января 2024 года после тяжёлой болезни на 83-м году жизни... Он будет похоронен на Троекуровском кладбище", - рассказали в центре.
С именем Народицкого связаны первые в России исследования по созданию и использованию аденовирусных векторов в целях генной терапии и разработки вакцинных препаратов. Венцом этих многолетних исследований стали создание под его руководством универсальной технологической платформы рекомбинантных аденовирусных векторов и разработка на её основе вакцины против геморрагической лихорадки Эбола и первой в мире вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V", уточнили в центре.
В центре Гамалеи ученый работал с 2002 года. До самого последнего времени осуществлял научное руководство основными направлениями исследований лабораторий, использующих в своей работе аденовирусные векторы.
"Будучи по призванию педагогом и наставником, Борис Савельевич воспитал плеяду талантливых молодых специалистов, которые смогут достойно продолжить дело своего мудрого учителя", - подчеркнули в центре.
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил РИА Новости, что для него это огромная потеря, так как сам он всегда советовался с Народицким по всем научным проблемам и научно-организационным вопросам.
 
Александр ГинцбургОбщество
 
 
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