https://ria.ru/20240111/petrozavodsk-1920734358.html

Аэропорт Петрозаводска закроют в мае для ремонта ВПП

Аэропорт Петрозаводска закроют в мае для ремонта ВПП - РИА Новости, 11.01.2024

Аэропорт Петрозаводска закроют в мае для ремонта ВПП

Выполнение авиарейсов из аэропорта Петрозаводска будет приостановлено в мае 2024 года из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщило министерство по... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:41

2024-01-11T14:41

2024-01-11T15:45

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Выполнение авиарейсов из аэропорта Петрозаводска будет приостановлено в мае 2024 года из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщило министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии. "В целях улучшения эксплуатационного состояния искусственной взлетно-посадочной полосы аэродрома совместного базирования Петрозаводск (Бесовец) министерством обороны РФ планируется проведение текущего ремонта, предусматривающего закрытие аэродрома на весь период выполнения работ с 1 по 31 мая 2024 года", - говорится в сообщении. В связи с этим выполнение авиарейсов из аэропорта "Петрозаводск" в мае будет приостановлено. Аэропорт "Петрозаводск" является единственным аэропортом Карелии, предназначенным для обслуживания внутренних и международных воздушных линий.

https://ria.ru/20231201/aeroport-1913091012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

петрозаводск, общество, россия, республика карелия, новости - туризм, туризм