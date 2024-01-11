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Аэропорт Петрозаводска закроют в мае для ремонта ВПП
Аэропорт Петрозаводска закроют в мае для ремонта ВПП - РИА Новости, 11.01.2024
Аэропорт Петрозаводска закроют в мае для ремонта ВПП
Выполнение авиарейсов из аэропорта Петрозаводска будет приостановлено в мае 2024 года из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщило министерство по... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:41
2024-01-11T14:41
2024-01-11T15:45
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Выполнение авиарейсов из аэропорта Петрозаводска будет приостановлено в мае 2024 года из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщило министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии. "В целях улучшения эксплуатационного состояния искусственной взлетно-посадочной полосы аэродрома совместного базирования Петрозаводск (Бесовец) министерством обороны РФ планируется проведение текущего ремонта, предусматривающего закрытие аэродрома на весь период выполнения работ с 1 по 31 мая 2024 года", - говорится в сообщении. В связи с этим выполнение авиарейсов из аэропорта "Петрозаводск" в мае будет приостановлено. Аэропорт "Петрозаводск" является единственным аэропортом Карелии, предназначенным для обслуживания внутренних и международных воздушных линий.
https://ria.ru/20231201/aeroport-1913091012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петрозаводск, общество, россия, республика карелия, новости - туризм, туризм
Петрозаводск, Общество, Россия, Республика Карелия, Новости - Туризм, Туризм
Аэропорт Петрозаводска закроют в мае для ремонта ВПП
Аэропорт Бесовец в Петрозаводске закроют с 1 по 31 мая для ремонта ВПП