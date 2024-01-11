https://ria.ru/20240111/parizh-1920811614.html

В Париже таксисты провели акцию против ограничений во время ОИ-2024

В Париже таксисты провели акцию против ограничений во время ОИ-2024 - РИА Новости, 11.01.2024

В Париже таксисты провели акцию против ограничений во время ОИ-2024

Водители такси с фиксированной стоимостью поездки устроили акцию протеста в Париже в четверг, осуждая ограничения их работы на время предстоящих летних... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T20:21

2024-01-11T20:21

2024-01-11T20:21

анн идальго

париж

в мире

авто

летние олимпийские игры 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785829319_0:169:3071:1896_1920x0_80_0_0_c2dcb0303ef326cfba8ae42d2ccfbf31.jpg

ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. Водители такси с фиксированной стоимостью поездки устроили акцию протеста в Париже в четверг, осуждая ограничения их работы на время предстоящих летних Олимпийских игр 2024, сообщает издание Parisien. Колонна автомобилей организовала акцию "улитка". На крайне низких скоростях порядка сотни машин проехали от западной границы города до мэрии в центре Парижа. Акцию организовала ассоциация водителей такси Франции (AVF). Водители возмущены условиями работы, предложенными им на время проведения Олимпийских игр будущим летом. С 1 июля по 15 сентября 2024 года движение ограничат на трети полос кольцевой дороги, а на множестве автодорог будет блокирована одна полоса. По ним проезд будет возможен лишь для аккредитованного транспорта, спасательных служб, автобусов и оборудованных счетчиками городских такси. Водители такси, где стоимость поездки известна заранее, такого разрешения не получили. Они заявляют об их "исключении" из Олимпиады, на которую во французскую столицу, по данным управления по туризму, прибудут более 15 миллионов посетителей. Глава AVF Карим Дауд в интервью радиостанции RTL заявил, что, таким образом, власти "убивают профессию". "Они жалуются на сложную транспортную ситуацию во время проведения Игр, мы являемся частью решения этой проблемы, но вместо этого нас исключают", - пожаловался он. Он отметил, что для потребителей это будет означать поездки по вдвое большей цене из-за пробок и невозможности проехать по "выделенке", однако сами водители при этом не получат больше. Таксисты также требуют, чтобы им разрешили проезд в зоны для пешеходов, которые будут созданы на время проведения спортивных соревнований. На данный момент лишь городские такси, оборудованные счётчиком, и авторизованный транспорт допущены до работы в этих зонах. Ранее министр транспорта Клеман Бон сообщал, что передвижение в парижском регионе во время игр будет крайне затруднено. Мэр Парижа Анн Идальго заявляла, что "общественный транспорт не будет готов" к проведению спортивного мероприятия, указав на недостаточное количество поездов. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.

https://ria.ru/20240111/rumyniya-1920775635.html

https://ria.ru/20240111/aktsiya-1920792341.html

https://radiosputnik.ru/20231231/amsterdam-1919288603.html

https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анн идальго, париж, в мире, авто, летние олимпийские игры 2024