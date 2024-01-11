https://ria.ru/20240111/otoplenie-1920779421.html

Специалисты скорректировали работу системы отопления из-за холодов в Москве

Специалисты скорректировали работу системы отопления из-за холодов в Москве - РИА Новости, 11.01.2024

Специалисты скорректировали работу системы отопления из-за холодов в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы скорректировали работу системы отопления из-за очередного похолодания, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:35

2024-01-11T17:35

2024-01-11T17:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы скорректировали работу системы отопления из-за очередного похолодания, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Бирюков пояснил, что согласно прогнозу синоптиков, температура наружного воздуха в столице предстоящей ночью и днем 12 января опустится до отметки в минус 16 градусов, что на 8 градусов ниже климатической нормы, а в субботу и воскресенье температура воздуха может достигать отметки до минус 23 градусов. "В связи с этим заранее приступили к повышению температуры теплоносителя в магистральных сетях. В настоящее время работа системы отопления скорректирована в соответствии с действующим регламентом", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что специалисты выбирают технологические режимы системы централизованного теплоснабжения в зависимости от температуры наружного воздуха. "Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.

https://ria.ru/20240111/kotelnaya-1920651097.html

москва

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петр бирюков, москва