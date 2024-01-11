https://ria.ru/20240111/oruzhie-1920773157.html

СМИ: мощное российское оружие стало головной болью для ВСУ

СМИ: мощное российское оружие стало головной болью для ВСУ - РИА Новости, 11.01.2024

СМИ: мощное российское оружие стало головной болью для ВСУ

Российские планирующие авиабомбы стали серьезной проблемой для украинских войск, пишет Business Insider. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:09

2024-01-11T17:09

2024-01-11T17:32

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы стали серьезной проблемой для украинских войск, пишет Business Insider."Это мощное оружие стало головной болью для украинских войск на поле боя", — говорится в материале.Отмечается, что планирующие снаряды позволяют истребителям сбрасывать их на расстоянии от цели, а не непосредственно над ней. В результате это приводит к снижению эффективности систем ПВО противника, пояснил автор статьи.Кроме того, этот вид бомб сложно перехватить из-за короткого времени полета и малой радиолокационной заметности. Автор напоминает, что Военно-воздушные силы Украины неоднократно выражали опасения по поводу российских планирующих бомб из-за того, что они создают им проблемы.Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.В пресс-службе Минобороны 8 января сообщили, что российские бомбардировщики Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ на Краснолиманском направлении. Пилоты применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20240111/udar-1920756818.html

https://ria.ru/20240111/blinken-1920741857.html

украина

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украина, вооруженные силы украины, су-34