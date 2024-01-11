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На Украине бывших охранников Януковича заочно обвинили в дезертирстве - РИА Новости, 11.01.2024
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18:28 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/obvinili-1920792902.html
На Украине бывших охранников Януковича заочно обвинили в дезертирстве
На Украине бывших охранников Януковича заочно обвинили в дезертирстве - РИА Новости, 11.01.2024
На Украине бывших охранников Януковича заочно обвинили в дезертирстве
Госбюро расследований Украины сообщило в четверг, что заочно предъявило обвинения бывшим 15 работникам управления госохраны экс-президента Виктора Януковича в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:28
2024-01-11T18:28
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Госбюро расследований Украины сообщило в четверг, что заочно предъявило обвинения бывшим 15 работникам управления госохраны экс-президента Виктора Януковича в дезертирстве в 2014 году. "Сотрудники ГБР сообщили о подозрении пятнадцати бывшим работникам УГО (управление госохраны - ред.) Украины. Экс-охранники Януковича подозреваются в самовольном покидании места службы с целью уклонения от военной службы (дезертирство)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Следствием установлено, что тогдашнее руководство госохраны подделало документы о якобы увольнении сотрудников задним числом. Имена подозреваемых не называются. Речь идет о событиях 21 февраля 2014 года, когда Янукович покинул территорию Украины, после того, как в Киеве начались беспорядки и закончились госпереворотом. Как утверждает госбюро расследований, Янукович якобы "склонил 15 военнослужащих управление госохраны, исполнявших военную обязанность об обеспечении его личной безопасности, к дезертирству и выезду с ним в Россию". Отмечается, что группа представителей госохраны, выехав в Россию морским судном, "к месту службы не вернулась, большинство из них после отъезда получили гражданство РФ". В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919417716.html
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в мире, украина, киев, виктор янукович, петр порошенко, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Виктор Янукович, Петр Порошенко, Верховная Рада Украины
На Украине бывших охранников Януковича заочно обвинили в дезертирстве

Госбюро Украины заочно обвинило бывших охранников Януковича в дезертирстве

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Виктор Янукович. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Госбюро расследований Украины сообщило в четверг, что заочно предъявило обвинения бывшим 15 работникам управления госохраны экс-президента Виктора Януковича в дезертирстве в 2014 году.
"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении пятнадцати бывшим работникам УГО (управление госохраны - ред.) Украины. Экс-охранники Януковича подозреваются в самовольном покидании места службы с целью уклонения от военной службы (дезертирство)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Следствием установлено, что тогдашнее руководство госохраны подделало документы о якобы увольнении сотрудников задним числом. Имена подозреваемых не называются. Речь идет о событиях 21 февраля 2014 года, когда Янукович покинул территорию Украины, после того, как в Киеве начались беспорядки и закончились госпереворотом.
Как утверждает госбюро расследований, Янукович якобы "склонил 15 военнослужащих управление госохраны, исполнявших военную обязанность об обеспечении его личной безопасности, к дезертирству и выезду с ним в Россию".
Отмечается, что группа представителей госохраны, выехав в Россию морским судном, "к месту службы не вернулась, большинство из них после отъезда получили гражданство РФ". В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
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