https://ria.ru/20240111/obstrely-1920774713.html

ВСУ за месяц 34 раза обстреляли ЛНР, сообщила омбудсмен

ВСУ за месяц 34 раза обстреляли ЛНР, сообщила омбудсмен - РИА Новости, 11.01.2024

ВСУ за месяц 34 раза обстреляли ЛНР, сообщила омбудсмен

Украинские войска за месяц 34 раза подвергли обстрелам территорию Луганской народной республики, в результате один мирный житель погиб, еще 17 пострадали,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:13

2024-01-11T17:13

2024-01-11T17:13

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

луганск

виктория сердюкова

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска за месяц 34 раза подвергли обстрелам территорию Луганской народной республики, в результате один мирный житель погиб, еще 17 пострадали, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. В Telegram-канале Сердюковой приводится инфографика, согласно которой в ЛНР с 1 по 31 декабря погиб один мирный житель, пострадали еще 17 человек. За месяц ВСУ 34 раза обстреляли ЛНР, огонь велся по 21 населенному пункту. В результате разрушено или повреждено 105 объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, омбудсмен напомнила, что 3 декабря четверо сотрудников Алчевского металлургического комбината, действующего на территории Луганской Народной Республики, пострадали после взрыва неизвестного предмета недалеко от предприятия, а 6 декабря в результате подрыва автомобиля в Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР. Сердюкова подчеркнула, что фактические цифры жертв, пострадавших и повреждений могут быть значительно выше, так как информация из мест, регулярно обстреливаемых со стороны ВСУ, поступает после фиксации на месте. "Информация о всех выявленных фактах преступных действий ВФУ в отношении мирных жителей ЛНР направлена в международные правозащитные организации", - подытожила Сердюкова.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

луганская народная республика

луганск

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луганская народная республика, луганск, виктория сердюкова, вооруженные силы украины