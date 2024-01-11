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ВСУ за месяц 34 раза обстреляли ЛНР, сообщила омбудсмен - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:13 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/obstrely-1920774713.html
ВСУ за месяц 34 раза обстреляли ЛНР, сообщила омбудсмен
ВСУ за месяц 34 раза обстреляли ЛНР, сообщила омбудсмен - РИА Новости, 11.01.2024
ВСУ за месяц 34 раза обстреляли ЛНР, сообщила омбудсмен
Украинские войска за месяц 34 раза подвергли обстрелам территорию Луганской народной республики, в результате один мирный житель погиб, еще 17 пострадали,... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:13
2024-01-11T17:13
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
луганск
виктория сердюкова
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска за месяц 34 раза подвергли обстрелам территорию Луганской народной республики, в результате один мирный житель погиб, еще 17 пострадали, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. В Telegram-канале Сердюковой приводится инфографика, согласно которой в ЛНР с 1 по 31 декабря погиб один мирный житель, пострадали еще 17 человек. За месяц ВСУ 34 раза обстреляли ЛНР, огонь велся по 21 населенному пункту. В результате разрушено или повреждено 105 объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, омбудсмен напомнила, что 3 декабря четверо сотрудников Алчевского металлургического комбината, действующего на территории Луганской Народной Республики, пострадали после взрыва неизвестного предмета недалеко от предприятия, а 6 декабря в результате подрыва автомобиля в Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР. Сердюкова подчеркнула, что фактические цифры жертв, пострадавших и повреждений могут быть значительно выше, так как информация из мест, регулярно обстреливаемых со стороны ВСУ, поступает после фиксации на месте. "Информация о всех выявленных фактах преступных действий ВФУ в отношении мирных жителей ЛНР направлена в международные правозащитные организации", - подытожила Сердюкова.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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луганская народная республика, луганск, виктория сердюкова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Луганск, Виктория Сердюкова, Вооруженные силы Украины
ВСУ за месяц 34 раза обстреляли ЛНР, сообщила омбудсмен

Омбудсмен: ВСУ за месяц 34 раза обстреляли ЛНР, пострадали 17 жителей

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. Украинские войска за месяц 34 раза подвергли обстрелам территорию Луганской народной республики, в результате один мирный житель погиб, еще 17 пострадали, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.
В Telegram-канале Сердюковой приводится инфографика, согласно которой в ЛНР с 1 по 31 декабря погиб один мирный житель, пострадали еще 17 человек. За месяц ВСУ 34 раза обстреляли ЛНР, огонь велся по 21 населенному пункту. В результате разрушено или повреждено 105 объектов гражданской инфраструктуры.
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Кроме того, омбудсмен напомнила, что 3 декабря четверо сотрудников Алчевского металлургического комбината, действующего на территории Луганской Народной Республики, пострадали после взрыва неизвестного предмета недалеко от предприятия, а 6 декабря в результате подрыва автомобиля в Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР.
Сердюкова подчеркнула, что фактические цифры жертв, пострадавших и повреждений могут быть значительно выше, так как информация из мест, регулярно обстреливаемых со стороны ВСУ, поступает после фиксации на месте.
"Информация о всех выявленных фактах преступных действий ВФУ в отношении мирных жителей ЛНР направлена в международные правозащитные организации", - подытожила Сердюкова.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:00
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛуганскВиктория СердюковаВооруженные силы Украины
 
 
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