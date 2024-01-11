https://ria.ru/20240111/obstrel-1920821391.html

При обстреле Донецка ракетами из РСЗО пострадали пять человек

При обстреле Донецка ракетами из РСЗО пострадали пять человек - РИА Новости, 11.01.2024

При обстреле Донецка ракетами из РСЗО пострадали пять человек

Пять мирных жителей пострадали после обстрела из РСЗО Куйбышевского района Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T21:42

2024-01-11T21:42

2024-01-11T22:11

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

происшествия

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали после обстрела из РСЗО Куйбышевского района Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Известно о пяти раненных гражданских лицах в результате массированного обстрела противником Куйбышевского района Донецка, огонь велся из РСЗО калибра 122 миллиметра. У женщин 1949 года рождения и 1995 года рождения состояние средней тяжести. Водитель маршрутного такси 1968 года — состояние тяжелое, у мужчины 1985 года — средней степени тяжести, у мужчины 1972 года — тяжелое", — написал он.По словам главы республики, в разных частях города вспыхнули три пожара, спасатели их уже ликвидировали.Кроме того, одиннадцать домов, а также шесть объектов инфраструктуры получили повреждения в Донецке и Горловке. Речь идет о предприятии промышленности, двух детских садах, школе и двух котельных, уточнил Пушилин.Всего за четверг украинские войска 12 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 55 боеприпасов. Они применили реактивную артиллерию 122 миллиметра, ствольную артиллерию калибра 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, добавил чиновник.

https://ria.ru/20240111/rakety-1920576961.html

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

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донецкая народная республика

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Последствия удара ВСУ по жилым домам Донецка Последствия удара ВСУ по жилым домам Донецка 2024-01-11T21:42 true PT1M15S

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донецк, куйбышевский район, происшествия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины