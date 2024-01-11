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При обстреле Донецка ракетами из РСЗО пострадали пять человек
При обстреле Донецка ракетами из РСЗО пострадали пять человек - РИА Новости, 11.01.2024
При обстреле Донецка ракетами из РСЗО пострадали пять человек
Пять мирных жителей пострадали после обстрела из РСЗО Куйбышевского района Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T21:42
2024-01-11T21:42
2024-01-11T22:11
специальная военная операция на украине
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куйбышевский район
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донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали после обстрела из РСЗО Куйбышевского района Донецка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Известно о пяти раненных гражданских лицах в результате массированного обстрела противником Куйбышевского района Донецка, огонь велся из РСЗО калибра 122 миллиметра. У женщин 1949 года рождения и 1995 года рождения состояние средней тяжести. Водитель маршрутного такси 1968 года — состояние тяжелое, у мужчины 1985 года — средней степени тяжести, у мужчины 1972 года — тяжелое", — написал он.По словам главы республики, в разных частях города вспыхнули три пожара, спасатели их уже ликвидировали.Кроме того, одиннадцать домов, а также шесть объектов инфраструктуры получили повреждения в Донецке и Горловке. Речь идет о предприятии промышленности, двух детских садах, школе и двух котельных, уточнил Пушилин.Всего за четверг украинские войска 12 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 55 боеприпасов. Они применили реактивную артиллерию 122 миллиметра, ствольную артиллерию калибра 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, добавил чиновник.
https://ria.ru/20240111/rakety-1920576961.html
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Последствия удара ВСУ по жилым домам Донецка
Последствия удара ВСУ по жилым домам Донецка
2024-01-11T21:42
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донецк, куйбышевский район, происшествия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка ракетами из РСЗО пострадали пять человек
Пушилин: в Донецке 5 человек пострадали после обстрела из РСЗО со стороны ВСУ