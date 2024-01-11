https://ria.ru/20240111/obstrel-1920809043.html

При обстреле Донецка ВСУ пострадали два детских сада

При обстреле Донецка ВСУ пострадали два детских сада - РИА Новости, 11.01.2024

При обстреле Донецка ВСУ пострадали два детских сада

Здания двух детских садов получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T20:02

2024-01-11T20:02

2024-01-11T20:08

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

вооруженные силы украины

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Здания двух детских садов получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."В результате обстрела Куйбышевского района по улице Куйбышева повреждены кровля и остекление детского сада №305. В здании детского сада №262 осколками повреждена кровля. Пострадавших нет", — написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 19.04 ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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куйбышевский район, вооруженные силы украины, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия