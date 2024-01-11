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При обстреле Донецка ВСУ пострадали два детских сада - РИА Новости, 11.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 11.01.2024 (обновлено: 20:08 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/obstrel-1920809043.html
При обстреле Донецка ВСУ пострадали два детских сада
При обстреле Донецка ВСУ пострадали два детских сада - РИА Новости, 11.01.2024
При обстреле Донецка ВСУ пострадали два детских сада
Здания двух детских садов получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T20:02
2024-01-11T20:08
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
вооруженные силы украины
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Здания двух детских садов получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."В результате обстрела Куйбышевского района по улице Куйбышева повреждены кровля и остекление детского сада №305. В здании детского сада №262 осколками повреждена кровля. Пострадавших нет", — написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 19.04 ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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куйбышевский район, вооруженные силы украины, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Вооруженные силы Украины, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка ВСУ пострадали два детских сада

Кулемзин: при обстреле Донецка ВСУ пострадали два детсада

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Здания двух детских садов получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела Куйбышевского района по улице Куйбышева повреждены кровля и остекление детского сада №305. В здании детского сада №262 осколками повреждена кровля. Пострадавших нет", — написал Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 19.04 ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районВооруженные силы УкраиныДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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