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Украинские войска обстреляли белгородское село Тишанка с беспилотника
Украинские войска обстреляли белгородское село Тишанка с беспилотника - РИА Новости, 11.01.2024
Украинские войска обстреляли белгородское село Тишанка с беспилотника
Украинский дрон-камикадзе атаковал в селе Тишанка инфраструктурный объект электроснабжения, пострадавших нет, без света остались 50 домов, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:33
2024-01-11T16:33
2024-01-11T17:05
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БЕЛГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал в селе Тишанка инфраструктурный объект электроснабжения, пострадавших нет, без света остались 50 домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект электроснабжения, временно без света остаются порядка 50 домовладений", - написал Гладков в своем Telegram-канале. По словам главы области, к ликвидации последствий аварийные службы приступят после согласования с Минобороны РФ. Волоконовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью. Село Тишанка расположено в двух километрах от украинской границы.
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Украинские войска обстреляли белгородское село Тишанка с беспилотника
Гладков: ВСУ обстреляли село Тишанка с БПЛА, 50 домов остались без света