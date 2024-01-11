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Украинские войска обстреляли белгородское село Тишанка с беспилотника - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:33 11.01.2024 (обновлено: 17:05 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/obstrel-1920764662.html
Украинские войска обстреляли белгородское село Тишанка с беспилотника
Украинские войска обстреляли белгородское село Тишанка с беспилотника - РИА Новости, 11.01.2024
Украинские войска обстреляли белгородское село Тишанка с беспилотника
Украинский дрон-камикадзе атаковал в селе Тишанка инфраструктурный объект электроснабжения, пострадавших нет, без света остались 50 домов, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:33
2024-01-11T17:05
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал в селе Тишанка инфраструктурный объект электроснабжения, пострадавших нет, без света остались 50 домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект электроснабжения, временно без света остаются порядка 50 домовладений", - написал Гладков в своем Telegram-канале. По словам главы области, к ликвидации последствий аварийные службы приступят после согласования с Минобороны РФ. Волоконовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью. Село Тишанка расположено в двух километрах от украинской границы.
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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли белгородское село Тишанка с беспилотника

Гладков: ВСУ обстреляли село Тишанка с БПЛА, 50 домов остались без света

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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БЕЛГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал в селе Тишанка инфраструктурный объект электроснабжения, пострадавших нет, без света остались 50 домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект электроснабжения, временно без света остаются порядка 50 домовладений", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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По словам главы области, к ликвидации последствий аварийные службы приступят после согласования с Минобороны РФ.
Волоконовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью. Село Тишанка расположено в двух километрах от украинской границы.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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