https://ria.ru/20240111/obstrel-1920764662.html

Украинские войска обстреляли белгородское село Тишанка с беспилотника

Украинские войска обстреляли белгородское село Тишанка с беспилотника - РИА Новости, 11.01.2024

Украинские войска обстреляли белгородское село Тишанка с беспилотника

Украинский дрон-камикадзе атаковал в селе Тишанка инфраструктурный объект электроснабжения, пострадавших нет, без света остались 50 домов, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T16:33

2024-01-11T16:33

2024-01-11T17:05

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал в селе Тишанка инфраструктурный объект электроснабжения, пострадавших нет, без света остались 50 домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект электроснабжения, временно без света остаются порядка 50 домовладений", - написал Гладков в своем Telegram-канале. По словам главы области, к ликвидации последствий аварийные службы приступят после согласования с Минобороны РФ. Волоконовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью. Село Тишанка расположено в двух километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, россия, харьковская область, вооруженные силы украины