https://ria.ru/20240111/novokuznetsk-1920695345.html
Новокузнецкие больницы получили медоборудование на 127,5 миллиона рублей
Новокузнецкие больницы получили медоборудование на 127,5 миллиона рублей - РИА Новости, 11.01.2024
Новокузнецкие больницы получили медоборудование на 127,5 миллиона рублей
Больницы Новокузнецка получили современное медицинское оборудование на 127,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:10
2024-01-11T12:10
2024-01-11T12:10
здоровье - общество
новокузнецк
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 11 янв- РИА Новости. Больницы Новокузнецка получили современное медицинское оборудование на 127,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса. "В Новокузнецкую городскую клиническую больницу №29 им. А.А. Луцика пришел новый отечественный рентген-аппарат стоимостью 27,5 миллиона рублей — по нацпроекту "Здравоохранение". А в городскую больницу №1 им. Г.П. Курбатова по региональной программе "Развитие здравоохранения Кузбасса" доставлено 8 единиц техники общей стоимостью более 100 миллионов рублей", – говорится в сообщении. "Президент России Владимир Путин поручил обращать особое внимание на развитие первичного звена здравоохранения. Мы в Кузбассе продолжаем модернизацию и переоснащение больниц и клиник, приобретаем высокотехнологичное оборудование, обновляем медтехнику. Важно, чтобы пациенты могли получать качественную медпомощь в комфортных условиях, а медики — оперативно точный диагноз и назначить своевременное лечение", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. В амбулаторно-травматологическом отделении НГКБ №29 появился стационарный цифровой рентгеновский аппарат "ТелеКоРД-МТ-Плюс" российского производства. "Оборудование обеспечивает высокое качество изображений и позволяет медикам моментально изучать снимки на мониторе компьютера, исключая этап фотолаборатории. Всего рентген-аппарат позволит проводить от 50 до 100 исследований в день", — приводятся в сообщении слова заведующей рентгенологическим отделением больницы Натальи Панфиловой. В эндоскопическом отделении НГКБ №1 им. Курбатова появилась цифровая мобильная рентгенхирургическая система, которая поможет снизить лучевую нагрузку на пациента и повысить качество снимков. "Введение в эксплуатацию новейшего оборудования позволяет более качественно и безопасно контролировать все этапы проведения операций, а также в два раза сокращает время их выполнения", — приводятся в сообщении слова директора клиники эндоскопических методов диагностики и лечения больницы НГКБ №1 Антона Леонтьева. Также в нейрохирургическое отделение и операционный блок травматологического отделения закупили два мобильных рентгеновских аппарата С-дуга. Оборудование может использоваться для проведения высокотехнологичных операций. Дуга аппарата вращается вокруг пациента и делает снимки с разных ракурсов, при этом пациента не нужно поворачивать. Кроме этого, в отделение поступил операционный стол с полным комплектом оборудования для нейрохирургических операций. Он позволяет безопасно расположить пациента в удобном для нейрохирурга положении. Также в отделении появилась современная коагуляционная установка, предназначенная для остановки кровотечения в процессе операций. Многофункциональными операционными столами оснащены также оперблоки оториноларингологического, гинекологического и хирургического отделений НГКБ №1. Такой стол может быть легко переоборудован в несколько положений, что обеспечивает удобство при проведении операций. В числе преимуществ — электрический привод и одновременное перемещение различных секций.
https://ria.ru/20231208/medtekhnika-1914518748.html
https://ria.ru/20231204/dispanserizatsiya-1913581228.html
https://ria.ru/20230928/kuzbass-1899123053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, новокузнецк, сергей цивилев, кемеровская область
Здоровье - Общество, Новокузнецк, Сергей Цивилев, Кемеровская область
КЕМЕРОВО, 11 янв- РИА Новости.
Больницы Новокузнецка получили современное медицинское оборудование на 127,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба
правительства Кузбасса.
"В Новокузнецкую городскую клиническую больницу №29 им. А.А. Луцика пришел новый отечественный рентген-аппарат стоимостью 27,5 миллиона рублей — по нацпроекту "Здравоохранение". А в городскую больницу №1 им. Г.П. Курбатова по региональной программе "Развитие здравоохранения Кузбасса" доставлено 8 единиц техники общей стоимостью более 100 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
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"Президент России Владимир Путин поручил обращать особое внимание на развитие первичного звена здравоохранения. Мы в Кузбассе продолжаем модернизацию и переоснащение больниц и клиник, приобретаем высокотехнологичное оборудование, обновляем медтехнику. Важно, чтобы пациенты могли получать качественную медпомощь в комфортных условиях, а медики — оперативно точный диагноз и назначить своевременное лечение", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева
.
В амбулаторно-травматологическом отделении НГКБ №29 появился стационарный цифровой рентгеновский аппарат "ТелеКоРД-МТ-Плюс" российского производства.
"Оборудование обеспечивает высокое качество изображений и позволяет медикам моментально изучать снимки на мониторе компьютера, исключая этап фотолаборатории. Всего рентген-аппарат позволит проводить от 50 до 100 исследований в день", — приводятся в сообщении слова заведующей рентгенологическим отделением больницы Натальи Панфиловой.
В эндоскопическом отделении НГКБ №1 им. Курбатова появилась цифровая мобильная рентгенхирургическая система, которая поможет снизить лучевую нагрузку на пациента и повысить качество снимков.
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"Введение в эксплуатацию новейшего оборудования позволяет более качественно и безопасно контролировать все этапы проведения операций, а также в два раза сокращает время их выполнения", — приводятся в сообщении слова директора клиники эндоскопических методов диагностики и лечения больницы НГКБ №1 Антона Леонтьева.
Также в нейрохирургическое отделение и операционный блок травматологического отделения закупили два мобильных рентгеновских аппарата С-дуга. Оборудование может использоваться для проведения высокотехнологичных операций. Дуга аппарата вращается вокруг пациента и делает снимки с разных ракурсов, при этом пациента не нужно поворачивать.
Кроме этого, в отделение поступил операционный стол с полным комплектом оборудования для нейрохирургических операций. Он позволяет безопасно расположить пациента в удобном для нейрохирурга положении. Также в отделении появилась современная коагуляционная установка, предназначенная для остановки кровотечения в процессе операций.
Многофункциональными операционными столами оснащены также оперблоки оториноларингологического, гинекологического и хирургического отделений НГКБ №1. Такой стол может быть легко переоборудован в несколько положений, что обеспечивает удобство при проведении операций. В числе преимуществ — электрический привод и одновременное перемещение различных секций.
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