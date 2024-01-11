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Молдавский политик призвала оппозицию объединиться против Санду - РИА Новости, 11.01.2024
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14:53 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/moldaviya-1920738023.html
Молдавский политик призвала оппозицию объединиться против Санду
Молдавский политик призвала оппозицию объединиться против Санду - РИА Новости, 11.01.2024
Молдавский политик призвала оппозицию объединиться против Санду
Оппозиционные силы в Молдавии должен сплотить не единый кандидат на пост президента, а идея борьбы против второго мандата Майи Санду, заявила РИА Новости глава... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:53
2024-01-11T14:53
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Оппозиционные силы в Молдавии должен сплотить не единый кандидат на пост президента, а идея борьбы против второго мандата Майи Санду, заявила РИА Новости глава партии "Возрождение" Наталья Параска. Ранее глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах в Молдавии. "Партия "Возрождение" открыта к диалогу, причем не только с политическими формированиями, близкими нам по идеологии. На первоначальном этапе нам нужен постоянный обмен мнениями и поиск общей объединяющей идеей или лозунга. Такой идей мог бы стать лозунг "Молдавия без Майи Санду. Молдавия без PAS (партия "Действие и солидарность" - ред.)", - сказала Параска. Она полагает, что оппозиционным силам, особенно с разными взглядами по внешней политике, сложно было бы объединиться в единое политформирование или выбрать одного кандидата. Вместо этого нужно сосредоточиться на единой цели. "Второй мандат Майи Санду – это еще один шаг к укреплению авторитарного режима, в котором не останется места для реальной оппозиции", - пояснила свою позицию Параска. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Санду стала президентом по результатам выборов, прошедших в ноябре 2020 года, в должность она вступила в конце декабря. Президентский срок в Молдавии составляет четыре года, поэтому выборы главы республики должны состояться в конце 2024 года.
https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Молдавский политик призвала оппозицию объединиться против Санду

Молдавский политик Параска: оппозиция должна бороться против второго срока Санду

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПротестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе
Протестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Протестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Оппозиционные силы в Молдавии должен сплотить не единый кандидат на пост президента, а идея борьбы против второго мандата Майи Санду, заявила РИА Новости глава партии "Возрождение" Наталья Параска.
Ранее глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что несколько оппозиционных сил ведут переговоры о возможности объединения ради выдвижения единого кандидата на президентских выборах в Молдавии.
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"Партия "Возрождение" открыта к диалогу, причем не только с политическими формированиями, близкими нам по идеологии. На первоначальном этапе нам нужен постоянный обмен мнениями и поиск общей объединяющей идеей или лозунга. Такой идей мог бы стать лозунг "Молдавия без Майи Санду. Молдавия без PAS (партия "Действие и солидарность" - ред.)", - сказала Параска.
Она полагает, что оппозиционным силам, особенно с разными взглядами по внешней политике, сложно было бы объединиться в единое политформирование или выбрать одного кандидата. Вместо этого нужно сосредоточиться на единой цели. "Второй мандат Майи Санду – это еще один шаг к укреплению авторитарного режима, в котором не останется места для реальной оппозиции", - пояснила свою позицию Параска.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Санду стала президентом по результатам выборов, прошедших в ноябре 2020 года, в должность она вступила в конце декабря. Президентский срок в Молдавии составляет четыре года, поэтому выборы главы республики должны состояться в конце 2024 года.
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