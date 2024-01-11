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Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:04 11.01.2024 (обновлено: 22:05 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/mobilizatsiya-1920823014.html
Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации
Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации - РИА Новости, 11.01.2024
Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что вверенное ему ведомство уже подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, ранее отозванного кабмином РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T22:04
2024-01-11T22:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
рустем умеров
давид арахамия
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что вверенное ему ведомство уже подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, ранее отозванного кабмином из парламента. Украинский парламентарий Ярослав Железняк ранее сообщал, что кабинет министров Украины отозвал свой законопроект о новых правилах мобилизации из Верховной рады. "Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по национальной безопасности, обороне и разведке", - приводит слова Умерова украинское издание "Страна". Он добавил, что готов выносить проект закона на согласование кабмина. Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в четверг сообщил, что законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховной радой Украины и возвращен на доработку. В свою очередь, издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что на внеплановом собрании правительство отзовет своей проект закона на правах разработчика. Другой собеседник сообщил, что после правок кабмин намерен внести повторно на рассмотрение Рады обновленный вариант законопроекта. По словам еще одного источника, как пишет издание, в четверг чиновники уже приступили к правкам законопроекта, и, возможно, внесут его уже до конца дня. Владимир Зеленский на пресс-конференции в декабре сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
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в мире, украина, владимир зеленский, рустем умеров, давид арахамия, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

Умеров: МО Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий в окопе
Украинский военнослужащий в окопе - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий в окопе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что вверенное ему ведомство уже подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, ранее отозванного кабмином из парламента.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк ранее сообщал, что кабинет министров Украины отозвал свой законопроект о новых правилах мобилизации из Верховной рады.
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"Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по национальной безопасности, обороне и разведке", - приводит слова Умерова украинское издание "Страна".
Он добавил, что готов выносить проект закона на согласование кабмина.
Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в четверг сообщил, что законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховной радой Украины и возвращен на доработку.
В свою очередь, издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что на внеплановом собрании правительство отзовет своей проект закона на правах разработчика. Другой собеседник сообщил, что после правок кабмин намерен внести повторно на рассмотрение Рады обновленный вариант законопроекта. По словам еще одного источника, как пишет издание, в четверг чиновники уже приступили к правкам законопроекта, и, возможно, внесут его уже до конца дня.
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Владимир Зеленский на пресс-конференции в декабре сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРустем УмеровДавид АрахамияВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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