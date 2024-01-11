https://ria.ru/20240111/magate-1920782684.html
Российские военные обеспечили ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Российские военные обеспечили ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 11.01.2024
Российские военные обеспечили ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:43
2024-01-11T17:43
2024-01-11T17:50
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ."Одиннадцатого января Вооружённые Силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении. Уточняется, что для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у населенного пункта Каменское с 6.00 до 18.00 был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими."При проведении осмотра дороги в районах перехода российскими военнослужащими были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости от ЗАЭС. Несмотря на наличие не разминированных ВОП, российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию", - отметили в ведомстве.В составе миссии МАГАТЭ четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. Эксперты присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
https://ria.ru/20231202/zaes-1913321272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, магатэ, безопасность, запорожская аэс, запорожская область, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, МАГАТЭ, Безопасность, Запорожская АЭС, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные обеспечили ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Минобороны: военные обеспечили ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ.
"Одиннадцатого января Вооружённые Силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении. Уточняется, что для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей – разрушенного моста у населенного пункта Каменское с 6.00 до 18.00 был объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.
"При проведении осмотра дороги в районах перехода российскими военнослужащими были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости от ЗАЭС. Несмотря на наличие не разминированных ВОП, российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию", - отметили в ведомстве.
В составе миссии МАГАТЭ четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. Эксперты присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси
на станцию.
Россия и МАГАТЭ договорились о полномасштабных консультациях по ЗАЭС