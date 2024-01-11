https://ria.ru/20240111/livan-1920797240.html
Армия Израиля заявила, что зафиксировала около 40 пусков из Ливана
Армия Израиля заявила, что зафиксировала около 40 пусков из Ливана - РИА Новости, 11.01.2024
Армия Израиля заявила, что зафиксировала около 40 пусков из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала около десяти пусков из Ливана и в ответ атаковала позиции "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:45
2024-01-11T18:45
2024-01-11T18:45
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907443803_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_be63f2abaf7ae993c27ad7956230e6f8.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала около десяти пусков из Ливана и в ответ атаковала позиции "Хезболлах" на юге Ливана. "После сирен, прозвучавших недавно в районах Кирьят-Шмона и Маргалиот на севере Израиля, было зафиксировано около десяти пусков из Ливана в сторону Израиля, три из которых были перехвачены. Кроме того, ранее сегодня было зафиксировано несколько пусков по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанес удар по источникам огня", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Военные добавили, что ранее в четверг артиллерия и ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по ряду объектов инфраструктуры "Хезболлах" в Ливане. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html
https://ria.ru/20231201/gaza-1913096250.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907443803_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_c96392e310e3472f5b396feb6c875bc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила, что зафиксировала около 40 пусков из Ливана
ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал около 40 пусков из Ливана, ведется ответный огонь