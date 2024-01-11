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Армия Израиля заявила, что зафиксировала около 40 пусков из Ливана - РИА Новости, 11.01.2024
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18:45 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/livan-1920797240.html
Армия Израиля заявила, что зафиксировала около 40 пусков из Ливана
Армия Израиля заявила, что зафиксировала около 40 пусков из Ливана - РИА Новости, 11.01.2024
Армия Израиля заявила, что зафиксировала около 40 пусков из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала около десяти пусков из Ливана и в ответ атаковала позиции "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:45
2024-01-11T18:45
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала около десяти пусков из Ливана и в ответ атаковала позиции "Хезболлах" на юге Ливана. "После сирен, прозвучавших недавно в районах Кирьят-Шмона и Маргалиот на севере Израиля, было зафиксировано около десяти пусков из Ливана в сторону Израиля, три из которых были перехвачены. Кроме того, ранее сегодня было зафиксировано несколько пусков по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанес удар по источникам огня", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Военные добавили, что ранее в четверг артиллерия и ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по ряду объектов инфраструктуры "Хезболлах" в Ливане. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила, что зафиксировала около 40 пусков из Ливана

ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал около 40 пусков из Ливана, ведется ответный огонь

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала около десяти пусков из Ливана и в ответ атаковала позиции "Хезболлах" на юге Ливана.
"После сирен, прозвучавших недавно в районах Кирьят-Шмона и Маргалиот на севере Израиля, было зафиксировано около десяти пусков из Ливана в сторону Израиля, три из которых были перехвачены. Кроме того, ранее сегодня было зафиксировано несколько пусков по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанес удар по источникам огня", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Эксперт: действия армии Израиля в Газе нанесли серьезный урон имиджу страны
26 декабря 2023, 12:38
Военные добавили, что ранее в четверг артиллерия и ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по ряду объектов инфраструктуры "Хезболлах" в Ливане.
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Эксперт назвал тревожные особенности нового витка противостояния в Газе
1 декабря 2023, 10:52
 
В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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