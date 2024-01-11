https://ria.ru/20240111/livan-1920797240.html

Армия Израиля заявила, что зафиксировала около 40 пусков из Ливана

Армия Израиля заявила, что зафиксировала около 40 пусков из Ливана - РИА Новости, 11.01.2024

Армия Израиля заявила, что зафиксировала около 40 пусков из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала около десяти пусков из Ливана и в ответ атаковала позиции "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T18:45

2024-01-11T18:45

2024-01-11T18:45

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израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала около десяти пусков из Ливана и в ответ атаковала позиции "Хезболлах" на юге Ливана. "После сирен, прозвучавших недавно в районах Кирьят-Шмона и Маргалиот на севере Израиля, было зафиксировано около десяти пусков из Ливана в сторону Израиля, три из которых были перехвачены. Кроме того, ранее сегодня было зафиксировано несколько пусков по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанес удар по источникам огня", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Военные добавили, что ранее в четверг артиллерия и ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по ряду объектов инфраструктуры "Хезболлах" в Ливане. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html

https://ria.ru/20231201/gaza-1913096250.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году