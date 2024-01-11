https://ria.ru/20240111/inoagent-1920762845.html

Бывшему журналисту "Эха Москвы" Плющеву* выписали третий иноагентский штраф

Бывшему журналисту "Эха Москвы" Плющеву* выписали третий иноагентский штраф - РИА Новости, 11.01.2024

Бывшему журналисту "Эха Москвы" Плющеву* выписали третий иноагентский штраф

Бывшего ведущего радиостанции "Эхо Москвы" Александра Плющева* оштрафовали на 45 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иностранного агента в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T16:22

2024-01-11T16:22

2024-01-11T16:22

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бывшего ведущего радиостанции "Эхо Москвы" Александра Плющева* оштрафовали на 45 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иностранного агента в интернет-публикациях, сообщили РИА Новости в Бабушкинском суде Москвы. "Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы от 11 января 2024 года Плющев А.В.* привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.Для журналиста это не первый иноагентский штраф: в ноябре 2023 года его обязали уплатить 40 тысяч рублей за непредставление иноагентской отчетности в уполномоченный орган, а в июне он получил штраф в 30 тысяч за отсутствие маркировки иноагента. Поводом стал ролик на его YouTube-канале. Плющев* был признан Минюстом РФ иноагентом в октябре 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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