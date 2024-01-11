https://ria.ru/20240111/inoagent-1920762845.html
Бывшему журналисту "Эха Москвы" Плющеву* выписали третий иноагентский штраф
Бывшему журналисту "Эха Москвы" Плющеву* выписали третий иноагентский штраф - РИА Новости, 11.01.2024
Бывшему журналисту "Эха Москвы" Плющеву* выписали третий иноагентский штраф
Бывшего ведущего радиостанции "Эхо Москвы" Александра Плющева* оштрафовали на 45 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иностранного агента в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:22
2024-01-11T16:22
2024-01-11T16:22
общество
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776253679_0:377:2851:1981_1920x0_80_0_0_5eade8073e71729848a99f37f7e03848.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бывшего ведущего радиостанции "Эхо Москвы" Александра Плющева* оштрафовали на 45 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иностранного агента в интернет-публикациях, сообщили РИА Новости в Бабушкинском суде Москвы. "Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы от 11 января 2024 года Плющев А.В.* привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.Для журналиста это не первый иноагентский штраф: в ноябре 2023 года его обязали уплатить 40 тысяч рублей за непредставление иноагентской отчетности в уполномоченный орган, а в июне он получил штраф в 30 тысяч за отсутствие маркировки иноагента. Поводом стал ролик на его YouTube-канале. Плющев* был признан Минюстом РФ иноагентом в октябре 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240110/askerov-1920447432.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776253679_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_207392be0dabf505897788e9e1eb16fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва
Бывшему журналисту "Эха Москвы" Плющеву* выписали третий иноагентский штраф
Суд оштрафовал Плющева на 45 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бывшего ведущего радиостанции "Эхо Москвы" Александра Плющева* оштрафовали на 45 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иностранного агента в интернет-публикациях, сообщили РИА Новости в Бабушкинском суде Москвы.
«
"Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы от 11 января 2024 года Плющев А.В.* привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Для журналиста это не первый иноагентский штраф: в ноябре 2023 года его обязали уплатить 40 тысяч рублей за непредставление иноагентской отчетности в уполномоченный орган, а в июне он получил штраф в 30 тысяч за отсутствие маркировки иноагента. Поводом стал ролик на его YouTube-канале.
Плющев* был признан Минюстом РФ иноагентом в октябре 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Экс-знаток "Что? Где? Когда?" Аскеров* получил новый иноагентский штраф