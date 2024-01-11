https://ria.ru/20240111/ikra-1920769963.html

Россияне стали есть больше красной икры

Россияне стали есть больше красной икры - РИА Новости, 11.01.2024

Россияне стали есть больше красной икры

Российские потребители стали есть больше красной икры, к праздничному новогоднему столу ее было куплено примерно 4 тысячи тонн, говорится в сообщении... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T16:58

2024-01-11T16:58

2024-01-11T17:11

экономика

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские потребители стали есть больше красной икры, к праздничному новогоднему столу ее было куплено примерно 4 тысячи тонн, говорится в сообщении Росрыболовства. "По экспертным оценкам, за новогодние каникулы россияне приобрели к праздничному столу около 4 тысяч тонн лососевой икры. Деликатес стали покупать больше благодаря росту предложения и, соответственно, более доступной цене", - сказано в сообщении. В Росрыболовстве отмечают, что в основе позитивного тренда - объективные факторы: в прошлом году на Дальнем Востоке была одна из самых удачных лососевых путин, когда было добыто 609 тысяч тонн лососевых (второй показатель по объему вылова за всю историю наблюдений). В результате производство красной икры за 11 месяцев 2023 года выросло в 2,6 раза в годовом выражении – до 23,2 тысячи тонн, при этом почти вся продукция ушла на стол российскому потребителю. "На экспорт, по оперативным данным Росстата, за прошлый год отправлено только 347 тонн. Импорт красной икры в 2023 году составил всего 46 тонн", - говорится в сообщении. Ведомство добавляет, что при покупке важно обращать внимание на легальность происхождения продукции - в первую очередь это важно для здоровья граждан, а также для создания честной конкурентной среды и формирования доступного предложения.

https://ria.ru/20231227/odnoklassniki-1918381327.html

https://ria.ru/20231224/blyuda-1917725889.html

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экономика, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба государственной статистики (росстат)