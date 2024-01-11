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В Донецке опровергли фейк о выдаче продуктов жителям за поддержку Путина - РИА Новости, 11.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:41 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/feyk-1920781549.html
В Донецке опровергли фейк о выдаче продуктов жителям за поддержку Путина
В Донецке опровергли фейк о выдаче продуктов жителям за поддержку Путина - РИА Новости, 11.01.2024
В Донецке опровергли фейк о выдаче продуктов жителям за поддержку Путина
Министерство труда и социальной политики ДНР в своем Telegram-канале опровергло фейк о выделении продуктовых наборов жителям республики, которые поддержали... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:41
2024-01-11T17:41
выборы президента россии — 2024
донецкая народная республика
россия
донецк
владимир путин
политика
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Министерство труда и социальной политики ДНР в своем Telegram-канале опровергло фейк о выделении продуктовых наборов жителям республики, которые поддержали выдвижение президента России Владимира Путина для участия в выборах главы государства. "В социальных сетях распространяется публикация об смс-рассылке якобы от имени министерства труда и социальной политики ДНР, содержащей информацию о выделении специальных продуктовых наборов гражданам, поддержавшим выдвижение В.В. Путина для участия в выборах президента РФ. Обращаем внимание, информация является вымышленной и грубо сфальсифицированной, а также нарушает избирательное законодательство РФ", - говорится в заявлении ведомства. Минтруд обращает внимание, что рассылкой недостоверных сведений на территории ДНР занимается украинская сторона. "Используя разнообразные методы пропаганды, украинская власть продолжает распространять фейковую информацию, в том числе в сфере социальной защиты населения Донецкой Народной Республики", - подчеркивает минтруд. Минтруд ДНР призвал жителей республики не поддаваться на провокации, не верить фейкам и информационным вбросам, доверять только проверенным источникам.
https://ria.ru/20231217/putin-1916332539.html
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донецкая народная республика, россия, донецк, владимир путин, политика
Выборы президента России — 2024, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Владимир Путин, Политика
В Донецке опровергли фейк о выдаче продуктов жителям за поддержку Путина

Минтруд ДНР опроверг фейк о выдаче продуктовых наборов за поддержку Путина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Министерство труда и социальной политики ДНР в своем Telegram-канале опровергло фейк о выделении продуктовых наборов жителям республики, которые поддержали выдвижение президента России Владимира Путина для участия в выборах главы государства.
"В социальных сетях распространяется публикация об смс-рассылке якобы от имени министерства труда и социальной политики ДНР, содержащей информацию о выделении специальных продуктовых наборов гражданам, поддержавшим выдвижение В.В. Путина для участия в выборах президента РФ. Обращаем внимание, информация является вымышленной и грубо сфальсифицированной, а также нарушает избирательное законодательство РФ", - говорится в заявлении ведомства.
Минтруд обращает внимание, что рассылкой недостоверных сведений на территории ДНР занимается украинская сторона. "Используя разнообразные методы пропаганды, украинская власть продолжает распространять фейковую информацию, в том числе в сфере социальной защиты населения Донецкой Народной Республики", - подчеркивает минтруд.
Минтруд ДНР призвал жителей республики не поддаваться на провокации, не верить фейкам и информационным вбросам, доверять только проверенным источникам.
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Выборы президента России — 2024Донецкая Народная РеспубликаРоссияДонецкВладимир ПутинПолитика
 
 
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