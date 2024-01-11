https://ria.ru/20240111/feyk-1920781549.html

В Донецке опровергли фейк о выдаче продуктов жителям за поддержку Путина

В Донецке опровергли фейк о выдаче продуктов жителям за поддержку Путина - РИА Новости, 11.01.2024

В Донецке опровергли фейк о выдаче продуктов жителям за поддержку Путина

Министерство труда и социальной политики ДНР в своем Telegram-канале опровергло фейк о выделении продуктовых наборов жителям республики, которые поддержали... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:41

2024-01-11T17:41

2024-01-11T17:41

выборы президента россии — 2024

донецкая народная республика

россия

донецк

владимир путин

политика

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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Министерство труда и социальной политики ДНР в своем Telegram-канале опровергло фейк о выделении продуктовых наборов жителям республики, которые поддержали выдвижение президента России Владимира Путина для участия в выборах главы государства. "В социальных сетях распространяется публикация об смс-рассылке якобы от имени министерства труда и социальной политики ДНР, содержащей информацию о выделении специальных продуктовых наборов гражданам, поддержавшим выдвижение В.В. Путина для участия в выборах президента РФ. Обращаем внимание, информация является вымышленной и грубо сфальсифицированной, а также нарушает избирательное законодательство РФ", - говорится в заявлении ведомства. Минтруд обращает внимание, что рассылкой недостоверных сведений на территории ДНР занимается украинская сторона. "Используя разнообразные методы пропаганды, украинская власть продолжает распространять фейковую информацию, в том числе в сфере социальной защиты населения Донецкой Народной Республики", - подчеркивает минтруд. Минтруд ДНР призвал жителей республики не поддаваться на провокации, не верить фейкам и информационным вбросам, доверять только проверенным источникам.

https://ria.ru/20231217/putin-1916332539.html

донецкая народная республика

россия

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, донецк, владимир путин, политика