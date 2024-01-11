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В кафе в Екатеринбурге отравились около 200 человек, в том числе дети - РИА Новости, 11.01.2024
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15:33 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/ekaterinburg-1920748759.html
В кафе в Екатеринбурге отравились около 200 человек, в том числе дети
В кафе в Екатеринбурге отравились около 200 человек, в том числе дети - РИА Новости, 11.01.2024
В кафе в Екатеринбурге отравились около 200 человек, в том числе дети
Порядка 200 человек, среди них ученики местного детского хореографического ансамбля "Клевер", их родители и педагоги, отравились после ужина в арт-кафе FEST 12... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:33
2024-01-11T15:33
происшествия
екатеринбург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Порядка 200 человек, среди них ученики местного детского хореографического ансамбля "Клевер", их родители и педагоги, отравились после ужина в арт-кафе FEST 12 в Екатеринбурге, заявила РИА Новости руководитель коллектива Валерия Сотникова. По данным регионального управления Роспотребнадзора, факт заболевания гостей арт-кафе FEST 12 на улице Фестивальной выявился в конце декабря, было начато эпидемиологическое расследование. В ведомстве заверяют, что зафиксировано только девять случаев заболевания острой кишечной инфекцией – норовирусом. "Девять человек официально обратились к медицинским работникам. Мы знаем только по них. Про остальных не знаем. Видимо, к врачам не обращались. А надо бы, мы всегда об этом говорим", – сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора. Сотникова называет совсем иные цифры. "Не девять, а больше. У них неверная информация. Многие лечились самостоятельно. Да, отравилось примерно 200 человек", – сказала собеседница агентства, пояснив, что среди заболевших были как взрослые, так и, в большинстве своем, дети. "Сейчас с детьми все хорошо, это было две недели назад", – добавила педагог. Как отмечают в Роспотребнадзоре, Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга приостановил работу FEST 12 на 45 суток. "Срок исчисляется со дня запрета деятельности кафе, наложенного территориальным отделом – 26 декабря 2023 года", – говорится в релизе. Также в управлении подчеркивают, что среди персонала заведения обнаружены носители норовируса, а при проведении расследования выявлены многочисленные нарушения, которые могли послужить причиной отравлений.
https://ria.ru/20231205/otravlenie-1913852595.html
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происшествия, екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Екатеринбург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В кафе в Екатеринбурге отравились около 200 человек, в том числе дети

В Екатеринбурге в кафе FEST 12 отравились около 200 человек, в том числе дети

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Порядка 200 человек, среди них ученики местного детского хореографического ансамбля "Клевер", их родители и педагоги, отравились после ужина в арт-кафе FEST 12 в Екатеринбурге, заявила РИА Новости руководитель коллектива Валерия Сотникова.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, факт заболевания гостей арт-кафе FEST 12 на улице Фестивальной выявился в конце декабря, было начато эпидемиологическое расследование. В ведомстве заверяют, что зафиксировано только девять случаев заболевания острой кишечной инфекцией – норовирусом.
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"Девять человек официально обратились к медицинским работникам. Мы знаем только по них. Про остальных не знаем. Видимо, к врачам не обращались. А надо бы, мы всегда об этом говорим", – сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора.
Сотникова называет совсем иные цифры. "Не девять, а больше. У них неверная информация. Многие лечились самостоятельно. Да, отравилось примерно 200 человек", – сказала собеседница агентства, пояснив, что среди заболевших были как взрослые, так и, в большинстве своем, дети.
"Сейчас с детьми все хорошо, это было две недели назад", – добавила педагог.
Как отмечают в Роспотребнадзоре, Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга приостановил работу FEST 12 на 45 суток. "Срок исчисляется со дня запрета деятельности кафе, наложенного территориальным отделом – 26 декабря 2023 года", – говорится в релизе.
Также в управлении подчеркивают, что среди персонала заведения обнаружены носители норовируса, а при проведении расследования выявлены многочисленные нарушения, которые могли послужить причиной отравлений.
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ПроисшествияЕкатеринбургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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