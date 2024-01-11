https://ria.ru/20240111/argentina-1920819154.html

Российский посол призвал Аргентину пересмотреть свое участие в работе МУС

Российский посол призвал Аргентину пересмотреть свое участие в работе МУС - РИА Новости, 11.01.2024

Российский посол призвал Аргентину пересмотреть свое участие в работе МУС

Новому правительству Аргентины, которое пересматривает государственную политику прошлых лет, стоит проанализировать пользу от участия в работе Международного... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T21:22

2024-01-11T21:22

2024-01-11T21:22

в мире

аргентина

буэнос-айрес (город)

дмитрий феоктистов

международный уголовный суд

африка

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МЕХИКО, 11 янв — РИА Новости. Новому правительству Аргентины, которое пересматривает государственную политику прошлых лет, стоит проанализировать пользу от участия в работе Международного уголовного суда (МУС), который показал себя малоэффективным и не всегда беспристрастным, заявил глава российской дипмиссии в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов в статье для газеты Perfil."Сегодня Аргентина переживает большие перемены, связанные с волей новых властей пересмотреть многие дорогостоящие и неэффективные решения, принятые в прошлом. Возможно, стоит проанализировать, полезно ли быть членом МУС, как это сделала в свое время Россия", - написал Феоктистов.Говоря о предпосылках отзыва подписи под Римским статутом, российский дипломат отметил общую неэффективность, а также пристрастность суда в ряде дел. "Для многих очевидно, что Запад часто использует эту структуру для решения своих эгоистических и оппортунистских проблем. Сосредоточившись в первую очередь на исследованиях конфликтов в Африке, МУС вызвал справедливую критику за географический дисбаланс, вытекающий из колониальной инерции Запада. В некоторых случаях выдвижение судом обвинений против лидеров различных стран или воюющих сторон оказалось серьезным препятствием на пути политического разрешения конфликтов и межгосударственного и национального примирения", - указал российский посол.

https://ria.ru/20231120/politika-1910570718.html

https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

африка

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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), дмитрий феоктистов, международный уголовный суд, африка