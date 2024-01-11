https://ria.ru/20240111/argentina-1920789692.html

СМИ: Милей пригласил папу Франциска в Аргентину, хотя ранее критиковал его

СМИ: Милей пригласил папу Франциска в Аргентину, хотя ранее критиковал его - РИА Новости, 11.01.2024

СМИ: Милей пригласил папу Франциска в Аргентину, хотя ранее критиковал его

Президент Аргентины Хавьер Милей направил письмо с приглашением посетить страну папе Римскому Франциску, которого ранее критиковал, сообщает газета Clarin. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T18:12

2024-01-11T18:12

2024-01-11T18:15

в мире

аргентина

франциск (хорхе марио бергольо)

хавьер милей

ватикан

религия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей направил письмо с приглашением посетить страну папе Римскому Франциску, которого ранее критиковал, сообщает газета Clarin. Ранее Милей раскритиковал папу Римского, который является аргентинцем и очень почитается и уважается в стране, назвав его "представителем всего самого вредного на Земле". А один из советников Милея Альберто Бенегас Линч и вовсе предлагал разорвать отношения с Ватиканом. Позднее президент Аргентины заявил, что изменил риторику в отношении папы Римского Франциска, потому что теперь он выполняет функции лидера для всех аргентинцев и вопросы, связанные с его восприятием, удачным или нет, не должны мешать интересам жителей Аргентины. "Президент Хавьер Милей направил письмо папе Римскому Франциску с приглашением посетить Аргентину", - говорится в сообщении издания. По данным издания, в тексте письма указывается, что поездка папы Римского Франциска принесет умиротворение и братство всем аргентинцам, стремящимся преодолеть разногласия и конфронтацию. Глава римско-католической церкви папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) в семье итальянских эмигрантов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, аргентина, франциск (хорхе марио бергольо), хавьер милей, ватикан