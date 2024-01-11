https://ria.ru/20240111/argentina-1920789692.html
СМИ: Милей пригласил папу Франциска в Аргентину, хотя ранее критиковал его
СМИ: Милей пригласил папу Франциска в Аргентину, хотя ранее критиковал его - РИА Новости, 11.01.2024
СМИ: Милей пригласил папу Франциска в Аргентину, хотя ранее критиковал его
Президент Аргентины Хавьер Милей направил письмо с приглашением посетить страну папе Римскому Франциску, которого ранее критиковал, сообщает газета Clarin. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:12
2024-01-11T18:12
2024-01-11T18:15
в мире
аргентина
франциск (хорхе марио бергольо)
хавьер милей
ватикан
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893355650_0:0:3252:1829_1920x0_80_0_0_b01544e3c6161add18c6a4a737e5d1fd.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей направил письмо с приглашением посетить страну папе Римскому Франциску, которого ранее критиковал, сообщает газета Clarin. Ранее Милей раскритиковал папу Римского, который является аргентинцем и очень почитается и уважается в стране, назвав его "представителем всего самого вредного на Земле". А один из советников Милея Альберто Бенегас Линч и вовсе предлагал разорвать отношения с Ватиканом. Позднее президент Аргентины заявил, что изменил риторику в отношении папы Римского Франциска, потому что теперь он выполняет функции лидера для всех аргентинцев и вопросы, связанные с его восприятием, удачным или нет, не должны мешать интересам жителей Аргентины. "Президент Хавьер Милей направил письмо папе Римскому Франциску с приглашением посетить Аргентину", - говорится в сообщении издания. По данным издания, в тексте письма указывается, что поездка папы Римского Франциска принесет умиротворение и братство всем аргентинцам, стремящимся преодолеть разногласия и конфронтацию. Глава римско-католической церкви папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) в семье итальянских эмигрантов.
https://ria.ru/20231201/miley-1913030368.html
аргентина
ватикан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893355650_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_ac3766ce3b695269c7dd640de4db5712.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, франциск (хорхе марио бергольо), хавьер милей, ватикан
В мире, Аргентина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Хавьер Милей, Ватикан, Религия
СМИ: Милей пригласил папу Франциска в Аргентину, хотя ранее критиковал его
Clarin: Милей пригласил папу Франциска в Аргентину, хотя ранее критиковал его