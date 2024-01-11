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СМИ: Милей пригласил папу Франциска в Аргентину, хотя ранее критиковал его - РИА Новости, 11.01.2024
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Религия
 
18:12 11.01.2024 (обновлено: 18:15 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/argentina-1920789692.html
СМИ: Милей пригласил папу Франциска в Аргентину, хотя ранее критиковал его
СМИ: Милей пригласил папу Франциска в Аргентину, хотя ранее критиковал его - РИА Новости, 11.01.2024
СМИ: Милей пригласил папу Франциска в Аргентину, хотя ранее критиковал его
Президент Аргентины Хавьер Милей направил письмо с приглашением посетить страну папе Римскому Франциску, которого ранее критиковал, сообщает газета Clarin. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:12
2024-01-11T18:15
в мире
аргентина
франциск (хорхе марио бергольо)
хавьер милей
ватикан
религия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей направил письмо с приглашением посетить страну папе Римскому Франциску, которого ранее критиковал, сообщает газета Clarin. Ранее Милей раскритиковал папу Римского, который является аргентинцем и очень почитается и уважается в стране, назвав его "представителем всего самого вредного на Земле". А один из советников Милея Альберто Бенегас Линч и вовсе предлагал разорвать отношения с Ватиканом. Позднее президент Аргентины заявил, что изменил риторику в отношении папы Римского Франциска, потому что теперь он выполняет функции лидера для всех аргентинцев и вопросы, связанные с его восприятием, удачным или нет, не должны мешать интересам жителей Аргентины. "Президент Хавьер Милей направил письмо папе Римскому Франциску с приглашением посетить Аргентину", - говорится в сообщении издания. По данным издания, в тексте письма указывается, что поездка папы Римского Франциска принесет умиротворение и братство всем аргентинцам, стремящимся преодолеть разногласия и конфронтацию. Глава римско-католической церкви папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) в семье итальянских эмигрантов.
https://ria.ru/20231201/miley-1913030368.html
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в мире, аргентина, франциск (хорхе марио бергольо), хавьер милей, ватикан
В мире, Аргентина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Хавьер Милей, Ватикан, Религия
СМИ: Милей пригласил папу Франциска в Аргентину, хотя ранее критиковал его

Clarin: Милей пригласил папу Франциска в Аргентину, хотя ранее критиковал его

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей направил письмо с приглашением посетить страну папе Римскому Франциску, которого ранее критиковал, сообщает газета Clarin.
Ранее Милей раскритиковал папу Римского, который является аргентинцем и очень почитается и уважается в стране, назвав его "представителем всего самого вредного на Земле". А один из советников Милея Альберто Бенегас Линч и вовсе предлагал разорвать отношения с Ватиканом. Позднее президент Аргентины заявил, что изменил риторику в отношении папы Римского Франциска, потому что теперь он выполняет функции лидера для всех аргентинцев и вопросы, связанные с его восприятием, удачным или нет, не должны мешать интересам жителей Аргентины.
"Президент Хавьер Милей направил письмо папе Римскому Франциску с приглашением посетить Аргентину", - говорится в сообщении издания. По данным издания, в тексте письма указывается, что поездка папы Римского Франциска принесет умиротворение и братство всем аргентинцам, стремящимся преодолеть разногласия и конфронтацию.
Глава римско-католической церкви папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) в семье итальянских эмигрантов.
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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РелигияВ миреАргентинаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Хавьер МилейВатикан
 
 
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