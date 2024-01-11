Рейтинг@Mail.ru
МВФ оценит последствия конфискации российских активов для валютной системы - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 11.01.2024 (обновлено: 19:27 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/aktivy-1920804040.html
МВФ оценит последствия конфискации российских активов для валютной системы
МВФ оценит последствия конфискации российских активов для валютной системы - РИА Новости, 11.01.2024
МВФ оценит последствия конфискации российских активов для валютной системы
Международный валютный фонд (МВФ) следит за продолжающимися дискуссиями о возможной конфискации суверенных активов РФ и фокусируется на оценке последствий... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T19:26
2024-01-11T19:27
россия
сша
вашингтон (штат)
антон силуанов
мвф
g7
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) следит за продолжающимися дискуссиями о возможной конфискации суверенных активов РФ и фокусируется на оценке последствий такого решения для международной валютной системы и отдельных стран, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Мы следим за продолжающимися дискуссиями и внимание МВФ по этим вопросам сфокусировано на оценке потенциальных экономических последствий для любой из наших стран-членов или последствий для международной валютной системы", - сообщила Козак на брифинге. Козак добавила, что любая оценка, которую фонд сделает, будет зависеть от точных деталей любых предпринятых действий. Представитель МВФ подчеркнула, что любые решения, связанные с возможной конфискацией российских активов или введением налогов на доход от них, должны приниматься властями соответствующих стран. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов РФ и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов. Ранее издание Washington Post со ссылкой на чиновника в Администрации Байдена сообщало, что Вашингтон не сможет реализовать схему по использованию замороженных активов РФ для помощи Киева без согласия европейских стран, так как "около двух процентов этих средств хранятся в США, большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html
https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, вашингтон (штат), антон силуанов, мвф, g7, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Антон Силуанов, МВФ, G7, В мире
МВФ оценит последствия конфискации российских активов для валютной системы

МВФ оценит последствия конфискации активов РФ для валютной системы и стран фонда

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) следит за продолжающимися дискуссиями о возможной конфискации суверенных активов РФ и фокусируется на оценке последствий такого решения для международной валютной системы и отдельных стран, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Мы следим за продолжающимися дискуссиями и внимание МВФ по этим вопросам сфокусировано на оценке потенциальных экономических последствий для любой из наших стран-членов или последствий для международной валютной системы", - сообщила Козак на брифинге.
Александр де Кроо - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
"Что за это будет": Запад испугался захваченных российских активов
14 ноября 2023, 08:00
Козак добавила, что любая оценка, которую фонд сделает, будет зависеть от точных деталей любых предпринятых действий.
Представитель МВФ подчеркнула, что любые решения, связанные с возможной конфискацией российских активов или введением налогов на доход от них, должны приниматься властями соответствующих стран.
Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов РФ и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов. Ранее издание Washington Post со ссылкой на чиновника в Администрации Байдена сообщало, что Вашингтон не сможет реализовать схему по использованию замороженных активов РФ для помощи Киева без согласия европейских стран, так как "около двух процентов этих средств хранятся в США, большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии".
На Международном экспортном форуме Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Запад возмущен предательским ростом мощи России
1 ноября 2023, 08:00
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Не дождетесь: Путин направил Западу финальное послание
15 декабря 2023, 08:00
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Антон СилуановМВФG7В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала