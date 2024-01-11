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В Госдуме рассказали, как США подставят ЕС - РИА Новости, 11.01.2024
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15:32 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/aktivy-1920748205.html
В Госдуме рассказали, как США подставят ЕС
В Госдуме рассказали, как США подставят ЕС - РИА Новости, 11.01.2024
В Госдуме рассказали, как США подставят ЕС
Поддержка США изъятия активов РФ подставит их европейских партнеров, которые стали заложниками американской русофобии Вашингтона, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:32
2024-01-11T15:32
экономика
россия
сша
евросоюз
леонид слуцкий (политик)
g7
европа
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Поддержка США изъятия активов РФ подставит их европейских партнеров, которые стали заложниками американской русофобии Вашингтона, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов РФ и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов. Ранее издание Washington Post со ссылкой на чиновника в Администрации Байдена сообщало, что Вашингтон не сможет реализовать схему по использованию замороженных активов РФ для помощи Киеву без согласия европейских стран, так как "около двух процентов этих средств хранятся в США, большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии". "Если источники Блумберг верны, то Белый дом ведет весьма опасную игру. И если вдруг действительно на законодательном уровне будет легализовано прямое разграбление замороженных российских резервов, этот шаг будет иметь самые негативные последствия… Вашингтон при этом как всегда подставит европейских партнеров, которые давно стали заложниками американской русофобии… Соединенные Штаты благодаря санкционному диктату уже фактически лишили Европу дешевого российского газа, подсадив на иглу своего СПГ. Теперь под угрозой финансовые и инвестиционные рынки", - сказал Слуцкий. Также он отметил, что Россия ответит симметрично и незамедлительно. "Пусть сначала посчитают сумму оставшихся западных активов на территории нашей страны… Конфискация российских средств, как уже говорилось не раз, подорвет доверие к Западу со стороны инвесторов из стран Азии, Персидского залива, Ближнего Востока да и всех остальных государств "глобального большинства" и спровоцирует еще больший отток капиталов из Старого (в большей степени) и Нового света", - добавил Слуцкий. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html
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экономика, россия, сша, евросоюз, леонид слуцкий (политик), g7, европа
Экономика, Россия, США, Евросоюз, Леонид Слуцкий (политик), G7, Европа
В Госдуме рассказали, как США подставят ЕС

Слуцкий: поддержка США изъятия российских активов подставит страны ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США И ЕС
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США И ЕС . Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Поддержка США изъятия активов РФ подставит их европейских партнеров, которые стали заложниками американской русофобии Вашингтона, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов РФ и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов. Ранее издание Washington Post со ссылкой на чиновника в Администрации Байдена сообщало, что Вашингтон не сможет реализовать схему по использованию замороженных активов РФ для помощи Киеву без согласия европейских стран, так как "около двух процентов этих средств хранятся в США, большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии".
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"Если источники Блумберг верны, то Белый дом ведет весьма опасную игру. И если вдруг действительно на законодательном уровне будет легализовано прямое разграбление замороженных российских резервов, этот шаг будет иметь самые негативные последствия… Вашингтон при этом как всегда подставит европейских партнеров, которые давно стали заложниками американской русофобии… Соединенные Штаты благодаря санкционному диктату уже фактически лишили Европу дешевого российского газа, подсадив на иглу своего СПГ. Теперь под угрозой финансовые и инвестиционные рынки", - сказал Слуцкий.
Также он отметил, что Россия ответит симметрично и незамедлительно.
«
"Пусть сначала посчитают сумму оставшихся западных активов на территории нашей страны… Конфискация российских средств, как уже говорилось не раз, подорвет доверие к Западу со стороны инвесторов из стран Азии, Персидского залива, Ближнего Востока да и всех остальных государств "глобального большинства" и спровоцирует еще больший отток капиталов из Старого (в большей степени) и Нового света", - добавил Слуцкий.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
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Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
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