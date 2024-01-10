https://ria.ru/20240110/zemletryasenie-1920627760.html

На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2

На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости, 10.01.2024

На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецкой провинции Хатай на юге страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T22:53

2024-01-10T22:53

2024-01-10T22:53

в мире

турция

хатай (провинция)

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АНКАРА, 10 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецкой провинции Хатай на юге страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Самандаг в 22.38 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал глубине 7 километров.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

турция

хатай (провинция)

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в мире, турция, хатай (провинция)