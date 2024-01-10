https://ria.ru/20240110/zemletryasenie-1920428057.html

На юге Турции зафиксировали землетрясение

На юге Турции зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 10.01.2024

На юге Турции зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в турецкой провинции Хатай на юге страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T08:05

2024-01-10T08:05

2024-01-10T08:05

в мире

турция

хатай (провинция)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg

АНКАРА, 10 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в турецкой провинции Хатай на юге страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в 06:35 по местному времени (совпадает с мск) в районе Яйладагы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,4 км.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

турция

хатай (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, хатай (провинция)