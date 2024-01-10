https://ria.ru/20240110/zemletryasenie-1920428057.html
На юге Турции зафиксировали землетрясение
На юге Турции зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 10.01.2024
На юге Турции зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в турецкой провинции Хатай на юге страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T08:05
2024-01-10T08:05
2024-01-10T08:05
в мире
турция
хатай (провинция)
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АНКАРА, 10 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в турецкой провинции Хатай на юге страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в 06:35 по местному времени (совпадает с мск) в районе Яйладагы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,4 км.
https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, хатай (провинция)
В мире, Турция, Хатай (провинция)
На юге Турции зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,3 произошло на юге Турции в провинции Хатай