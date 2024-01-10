https://ria.ru/20240110/zelenskiy-1920480470.html

Украинские СМИ сообщили о визите Зеленского в Вильнюс

Украинские СМИ сообщили о визите Зеленского в Вильнюс - РИА Новости, 10.01.2024

Украинские СМИ сообщили о визите Зеленского в Вильнюс

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вильнюс, передает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:03

2024-01-10T12:03

2024-01-10T13:24

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владимир зеленский

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вильнюс, передает украинское агентство УНИАН. "Зеленский прибыл с визитом в Вильнюс. У него запланированы переговоры с премьер-министром и главой государства, а также с представителями политических сил и СМИ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. По данным пресс-службы президента Литвы, Науседа и Зеленский обсудят ход конфликта на Украине, вопрос о поддержке Киева и процесс украинской интеграции в ЕС и НАТО. Кроме того, во второй половине дня запланированы обращение Науседы и Зеленского "к народу Литвы" перед президентским дворцом и встреча Зеленского с проживающими в республике украинскими беженцами.

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, литва, вильнюс