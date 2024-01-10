https://ria.ru/20240110/zapashnyy-1920599853.html

Запашный навестил львицу Киару, живущую с бойцами в зоне СВО

Запашный навестил львицу Киару, живущую с бойцами в зоне СВО - РИА Новости, 10.01.2024

Запашный навестил львицу Киару, живущую с бойцами в зоне СВО

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный приехал в расположение добровольческого батальона "Эспаньола" в зоне спецоперации, чтобы проведать... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T19:12

2024-01-10T19:12

2024-01-10T20:30

культура

эдгард запашный

общество

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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный приехал в расположение добровольческого батальона "Эспаньола" в зоне спецоперации, чтобы проведать полуторагодовалую львицу Киару. Об этом он сам рассказал РИА Новости.Российские бойцы спасли животное из мариупольского зоопарка во время штурма города весной 2022 года, с тех пор она живет вместе с ними. "Сегодня со своим товарищем Виталием Гогунским приехал сюда (в расположение батальона "Эспаньола". — Прим. ред.) увидеть все своими глазами и погрузиться в некую проблематику. Я вижу, что для ребят очень важно, чтобы животное оставалось с ними, это их талисман", — сказал артист.Помимо львицы, в питомнике батальона живет семейство алабаев, которое недавно дало потомство. Это хороший показатель того, что животные находятся в комфортных условиях, пояснил директор БМЦ.По его словам, негативные ожидания по поводу содержания и состояния зверей в зоне спецоперации не оправдались. Так, для львицы Киары выделили целый бассейн. Количество жилых метров у нее больше положенных по государственной норме. В дальнейшем к ней могут кого-то подселить. При этом самое главное — постоянное общение животного с людьми, подчеркнул собеседник агентства. Кроме того, он привез львице около 100 килограммов мяса, а бойцам батальона — ноутбуки. "Оказаться в подразделении, где служат футбольные фанаты, настоящие мужики, крепкие парни, которые отвечают за свои слова, защищают нашу Родину, — для меня это большая честь", — признался Запашный.Артист выразил благодарность за то, что ему разрешили побывать в расположении "Эспаньолы".

https://ria.ru/20230801/tigrenok-1887606067.html

https://ria.ru/20240105/kenguru-1919802863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Львица Киара, спасенная в зоне СВО бойцами подразделения "Эспаньола" Эдгард Запашный сообщил РИА Новости, что приехал в расположение подразделения "Эспаньола", сформированного из фанатов футбольных клубов, чтобы проведать полуторагодовалую львицу Киару. Молодую львицу бойцы спасли из мариупольского зоопарка во время штурма города весной 2022 года, с тех пор она живет вместе с ними. 2024-01-10T19:12 true PT2M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эдгард запашный, общество