https://ria.ru/20240110/zabastovka-1920439905.html

В Германии началась массовая забастовка машинистов, сообщила ж/д компания

В Германии началась массовая забастовка машинистов, сообщила ж/д компания - РИА Новости, 10.01.2024

В Германии началась массовая забастовка машинистов, сообщила ж/д компания

Массовая забастовка машинистов началась в Германии в ночь со вторника на среду, что привело к отмене большого количества поездов и наложилось на перекрытие... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T09:34

2024-01-10T09:34

2024-01-10T09:37

в мире

германия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Массовая забастовка машинистов началась в Германии в ночь со вторника на среду, что привело к отмене большого количества поездов и наложилось на перекрытие дорог по стране разгневанными фермерами. В воскресенье профсоюз машинистов Германии GDL объявил о забастовке с 02.00 (04.00 мск) 10 января до 18.00 (20.00 мск) 12 января. "Из-за забастовки GDL с сегодняшнего утра железнодорожное движение Deutsche Bahn сильно ограничено", - сообщила компания в социальной сети Х, призвав пассажиров смотреть "аварийное" расписание. В целом Deutsche Bahn предлагает пассажирам по возможности воздержаться от поездок по железной дороге до окончания забастовки. Впрочем, выбор в пользу автомобильного транспорта может также обернуться проблемами: до конца недели фермеры Германии протестуют против планов правительства по сокращению субсидий, блокируя дороги своими тракторами. Переговоры между GDL и Deutsche Bahn зашли в тупик 24 ноября: профсоюз требует повышения зарплаты на 555 евро в месяц и выплаты компенсирующих инфляцию премий, а также переход для сотрудников со сменным графиком с 38-часовой рабочей недели на 35-часовую, в то время как компания готова согласиться лишь на единоразовую премию и повышение зарплаты на 11% на 32 месяца. В ноябре и декабре уже происходили забастовки сотрудников железнодорожного транспорта, приводившие к существенным перебоям в его работе.

https://ria.ru/20240109/protest-1920337697.html

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в мире, германия