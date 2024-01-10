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На японской АЭС "Сика" обнаружили новую утечку масла после землетрясения - РИА Новости, 10.01.2024
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17:20 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/yaponiya-1920573249.html
На японской АЭС "Сика" обнаружили новую утечку масла после землетрясения
На японской АЭС "Сика" обнаружили новую утечку масла после землетрясения - РИА Новости, 10.01.2024
На японской АЭС "Сика" обнаружили новую утечку масла после землетрясения
Новая утечка масла после землетрясения с АЭС "Сика" в море произошла в районе станции, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:20
2024-01-10T17:20
в мире
исикава
япония
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 10 янв – РИА Новости. Новая утечка масла после землетрясения с АЭС "Сика" в море произошла в районе станции, сообщило агентство Киодо. Компания-оператор Tohoku Electric Power обнаружила на морской поверхности вблизи АЭС масляное пятно размером 100 на 30 метров. Предположительно, это следствие утечки изоляционной жидкости с трансформатора на втором блоке АЭС во время землетрясения. Оператор станции сообщил, что замеры радиации не показали изменений внешнего радиационного фона. С 9 января на стации открывались шлюзы в море, чтобы выпустить дождевую воду. Подобное пятно вследствие утечки было обнаружено и 7 января. Тогда размеры пятна были 5 на 10 метров. Во время землетрясения 1 января в районе Ното на станции ощущались толчки силой 5 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. После землетрясения пришла волна цунами, в городе Сика она составила четыре метра, в районе станции - три метра. В результате этого на 1 и 2 энергоблоках на двух трансформаторах, которые отвечают за внешнюю подачу энергии, лопнули трубы и произошла утечка масла, которое используется для изоляции и охлаждения. Первоначально компания сообщила об утечке 3500 литров масла, затем выяснилось, что речь идет об объемах в 5 раз больших – 19,8 тысяч литров. В то же время оператор станции сообщает, что это не нарушило безопасность станции, радиационный фон в норме. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. Погибли 206 человек, 565 получили ранения, еще с 323 не удается установить связь. В субботу из-под завалов разрушенного дома в городе Судзу в этом районе через 124 часа после землетрясения удалось найти живой и спасти 90-летнюю женщину. Более 1425 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 15,5 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных составляет более 28,1 тысяч человек. На месте работают 6300 сотрудников сил самообороны.
https://ria.ru/20240108/yaponiya-1920113189.html
https://ria.ru/20240109/yaponiya-1920234344.html
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в мире, исикава, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Исикава, Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
На японской АЭС "Сика" обнаружили новую утечку масла после землетрясения

Новую утечку масла обнаружили на АЭС "Сика" после серии землетрясений в Японии

© AFP 2024 / STRАЭС "Сика" в префектуре Исикава в Японии
АЭС Сика в префектуре Исикава в Японии - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AFP 2024 / STR
АЭС "Сика" в префектуре Исикава в Японии
Читать ria.ru в
ТОКИО, 10 янв – РИА Новости. Новая утечка масла после землетрясения с АЭС "Сика" в море произошла в районе станции, сообщило агентство Киодо.
Компания-оператор Tohoku Electric Power обнаружила на морской поверхности вблизи АЭС масляное пятно размером 100 на 30 метров. Предположительно, это следствие утечки изоляционной жидкости с трансформатора на втором блоке АЭС во время землетрясения.
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Во время землетрясения 1 января в районе Ното на станции ощущались толчки силой 5 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. После землетрясения пришла волна цунами, в городе Сика она составила четыре метра, в районе станции - три метра. В результате этого на 1 и 2 энергоблоках на двух трансформаторах, которые отвечают за внешнюю подачу энергии, лопнули трубы и произошла утечка масла, которое используется для изоляции и охлаждения.
Первоначально компания сообщила об утечке 3500 литров масла, затем выяснилось, что речь идет об объемах в 5 раз больших – 19,8 тысяч литров.
В то же время оператор станции сообщает, что это не нарушило безопасность станции, радиационный фон в норме.
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В субботу из-под завалов разрушенного дома в городе Судзу в этом районе через 124 часа после землетрясения удалось найти живой и спасти 90-летнюю женщину.
Более 1425 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 15,5 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных составляет более 28,1 тысяч человек. На месте работают 6300 сотрудников сил самообороны.
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