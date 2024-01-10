https://ria.ru/20240110/yakutiya-1920486590.html
Путин заявил, что погода не позволила ему прилететь в Якутию
Путин заявил, что погода не позволила ему прилететь в Якутию - РИА Новости, 10.01.2024
Путин заявил, что погода не позволила ему прилететь в Якутию
Президент России Владимир Путин сообщил, что собирался в Якутию из Чукотки, но погодные условия не позволили приземлить самолет, планирует приехать позже. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:24
2024-01-10T12:24
2024-01-10T12:56
республика саха (якутия)
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148734/39/1487343956_0:286:1600:1186_1920x0_80_0_0_07fc07ac431276c3d63a5186b6de3deb.jpg
АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что собирался в Якутию из Чукотки, но погодные условия не позволили приземлить самолет, планирует приехать позже."Я собирался сейчас в Якутию лететь. Самолет не может сесть. Пришлось отменить поездку в Якутию. Но я съезжу все равно", - сказал Путин во время встречи с жителями города Анадырь.
https://ria.ru/20231108/most-1908263407.html
республика саха (якутия)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148734/39/1487343956_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_7d72bfa552652874f7c7f72c76b6c27a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), россия, владимир путин, политика
Республика Саха (Якутия), Россия, Владимир Путин, Политика
Путин заявил, что погода не позволила ему прилететь в Якутию
Путин заявил, что не прилетел в Якутию из-за погоды, но посетит регион позже