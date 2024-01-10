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Путин заявил, что погода не позволила ему прилететь в Якутию - РИА Новости, 10.01.2024
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12:24 10.01.2024 (обновлено: 12:56 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/yakutiya-1920486590.html
Путин заявил, что погода не позволила ему прилететь в Якутию
Путин заявил, что погода не позволила ему прилететь в Якутию - РИА Новости, 10.01.2024
Путин заявил, что погода не позволила ему прилететь в Якутию
Президент России Владимир Путин сообщил, что собирался в Якутию из Чукотки, но погодные условия не позволили приземлить самолет, планирует приехать позже. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:24
2024-01-10T12:56
республика саха (якутия)
россия
владимир путин
политика
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что собирался в Якутию из Чукотки, но погодные условия не позволили приземлить самолет, планирует приехать позже."Я собирался сейчас в Якутию лететь. Самолет не может сесть. Пришлось отменить поездку в Якутию. Но я съезжу все равно", - сказал Путин во время встречи с жителями города Анадырь.
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республика саха (якутия), россия, владимир путин, политика
Республика Саха (Якутия), Россия, Владимир Путин, Политика
Путин заявил, что погода не позволила ему прилететь в Якутию

Путин заявил, что не прилетел в Якутию из-за погоды, но посетит регион позже

© Public Domain/KanadierГород Якутск
Город Якутск
© Public Domain/Kanadier
Город Якутск. Архивное фото
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что собирался в Якутию из Чукотки, но погодные условия не позволили приземлить самолет, планирует приехать позже.
"Я собирался сейчас в Якутию лететь. Самолет не может сесть. Пришлось отменить поездку в Якутию. Но я съезжу все равно", - сказал Путин во время встречи с жителями города Анадырь.
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