https://ria.ru/20240110/yakutiya-1920486590.html

Путин заявил, что погода не позволила ему прилететь в Якутию

Путин заявил, что погода не позволила ему прилететь в Якутию - РИА Новости, 10.01.2024

Путин заявил, что погода не позволила ему прилететь в Якутию

Президент России Владимир Путин сообщил, что собирался в Якутию из Чукотки, но погодные условия не позволили приземлить самолет, планирует приехать позже. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:24

2024-01-10T12:24

2024-01-10T12:56

республика саха (якутия)

россия

владимир путин

политика

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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что собирался в Якутию из Чукотки, но погодные условия не позволили приземлить самолет, планирует приехать позже."Я собирался сейчас в Якутию лететь. Самолет не может сесть. Пришлось отменить поездку в Якутию. Но я съезжу все равно", - сказал Путин во время встречи с жителями города Анадырь.

https://ria.ru/20231108/most-1908263407.html

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Кирилл Волков

республика саха (якутия), россия, владимир путин, политика