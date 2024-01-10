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В католической архиепархии Москвы не стали комментировать дело о взятке ФСБ - РИА Новости, 10.01.2024
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Религия
 
15:27 10.01.2024 (обновлено: 15:30 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/vzyatki-1920538699.html
В католической архиепархии Москвы не стали комментировать дело о взятке ФСБ
В католической архиепархии Москвы не стали комментировать дело о взятке ФСБ - РИА Новости, 10.01.2024
В католической архиепархии Москвы не стали комментировать дело о взятке ФСБ
В Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве не комментируют дело о получении сотрудниками ФСБ взятки от настоятеля католического храма святого... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:27
2024-01-10T15:30
религия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. В Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве не комментируют дело о получении сотрудниками ФСБ взятки от настоятеля католического храма святого Людовика на Малой Лубянке. Полковникам Евгению Лобанову и Денису Карманову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), наказание по которой предусматривает до 15 лет колонии. Оба они арестованы по решению 235-го гарнизонного военного суда. Жалобу по Карманову апелляционный суд еще не рассмотрел. По данным следствия, они получили от священника деньги, пообещав "поспособствовать" принятию некоего судебного решения в его пользу. "Не могу прокомментировать, не имею достаточной информации", – сказал собеседник агентства. Ранее архиепархия участвовала в судебных разбирательствах из-за возвращения верующим храма Петра и Павла в Милютинском переулке и прилегающих строений. В августе 2023 года Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые отказали компании "Доступное жилье", требовавшей взыскать с Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве 931 миллион рублей. В 2016 году архиепархия подала в арбитражный суд Москвы иск к департаменту городского имущества по поводу возвращения храма Петра и Павла в Милютинском переулке и прилегающих строений. Этот процесс был выигран в 2021 году. Тем не менее, из-за разного понимания условий сделки с организацией ООО "Доступное жилье", которая вела процесс возвращения зданий в собственность Римско-католической церкви, возник конфликт, к архиепархии был подан иск.
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москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Религия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В католической архиепархии Москвы не стали комментировать дело о взятке ФСБ

Католическая архиепархия Москвы не комментирует дело о взятке сотрудникам ФСБ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. В Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве не комментируют дело о получении сотрудниками ФСБ взятки от настоятеля католического храма святого Людовика на Малой Лубянке.
Полковникам Евгению Лобанову и Денису Карманову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), наказание по которой предусматривает до 15 лет колонии. Оба они арестованы по решению 235-го гарнизонного военного суда. Жалобу по Карманову апелляционный суд еще не рассмотрел. По данным следствия, они получили от священника деньги, пообещав "поспособствовать" принятию некоего судебного решения в его пользу.
«
"Не могу прокомментировать, не имею достаточной информации", – сказал собеседник агентства.
Ранее архиепархия участвовала в судебных разбирательствах из-за возвращения верующим храма Петра и Павла в Милютинском переулке и прилегающих строений.
В августе 2023 года Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые отказали компании "Доступное жилье", требовавшей взыскать с Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве 931 миллион рублей. В 2016 году архиепархия подала в арбитражный суд Москвы иск к департаменту городского имущества по поводу возвращения храма Петра и Павла в Милютинском переулке и прилегающих строений. Этот процесс был выигран в 2021 году. Тем не менее, из-за разного понимания условий сделки с организацией ООО "Доступное жилье", которая вела процесс возвращения зданий в собственность Римско-католической церкви, возник конфликт, к архиепархии был подан иск.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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РелигияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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