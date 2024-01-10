В католической архиепархии Москвы не стали комментировать дело о взятке ФСБ
Католическая архиепархия Москвы не комментирует дело о взятке сотрудникам ФСБ
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. В Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве не комментируют дело о получении сотрудниками ФСБ взятки от настоятеля католического храма святого Людовика на Малой Лубянке.
Полковникам Евгению Лобанову и Денису Карманову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), наказание по которой предусматривает до 15 лет колонии. Оба они арестованы по решению 235-го гарнизонного военного суда. Жалобу по Карманову апелляционный суд еще не рассмотрел. По данным следствия, они получили от священника деньги, пообещав "поспособствовать" принятию некоего судебного решения в его пользу.
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"Не могу прокомментировать, не имею достаточной информации", – сказал собеседник агентства.
Ранее архиепархия участвовала в судебных разбирательствах из-за возвращения верующим храма Петра и Павла в Милютинском переулке и прилегающих строений.
В августе 2023 года Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые отказали компании "Доступное жилье", требовавшей взыскать с Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве 931 миллион рублей. В 2016 году архиепархия подала в арбитражный суд Москвы иск к департаменту городского имущества по поводу возвращения храма Петра и Павла в Милютинском переулке и прилегающих строений. Этот процесс был выигран в 2021 году. Тем не менее, из-за разного понимания условий сделки с организацией ООО "Доступное жилье", которая вела процесс возвращения зданий в собственность Римско-католической церкви, возник конфликт, к архиепархии был подан иск.