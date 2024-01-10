https://ria.ru/20240110/vzryvy-1920411108.html
Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Харькове - РИА Новости, 10.01.2024
Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Харькове
В Харькове прогремели несколько взрывов, передает Telegram-канал "Общественное". РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T00:10
2024-01-10T00:10
2024-01-10T00:17
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Харькове прогремели несколько взрывов, передает Telegram-канал "Общественное"."В Харькове раздалось несколько взрывов, сообщают наши корреспонденты", — говорится в публикации.В регионе объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Харькове
"Общественное": в Харькове произошло несколько взрывов