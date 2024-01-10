https://ria.ru/20240110/vzaimodeystvie-1920615263.html

Главы МИД России и Китая оценили итоги взаимодействия в 2023 году

Главы МИД России и Китая оценили итоги взаимодействия в 2023 году - РИА Новости, 10.01.2024

Главы МИД России и Китая оценили итоги взаимодействия в 2023 году

Министры иностранных дел РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И в ходе телефонного разговора высоко оценили основные итоги взаимодействия двух стран в 2023 году,... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T20:49

2024-01-10T20:49

2024-01-10T20:54

россия

китай

москва

сергей лавров

ван и (политик)

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И в ходе телефонного разговора высоко оценили основные итоги взаимодействия двух стран в 2023 году, сообщили в МИД России."Главы внешнеполитических ведомств подвели и высоко оценили основные итоги взаимодействия в 2023 году, выразили удовлетворение высокими темпами развития двустороннего политического диалога и практического сотрудничества, демонстрирующих устойчивость и позитивную динамику в условиях общей геополитической нестабильности на планете", - говорится в сообщении МИД РФ о телефонном разговоре Лаврова и Ван И в этот вторник.Как отметили в МИД РФ, в своем взаимодействии Москва и Пекин уделяют особое внимание реализации договоренностей, достигнутых на высшем политическом уровне.Лавров и Ван И также обсудили взаимодействие Москвы и Пекина в рамках ООН, ШОС и БРИКС, добавили в министерстве. "С китайской стороны была выражена поддержка российского председательства в БРИКС", - подчеркнули в российском МИД.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации. Речь идет о Египте, Эфиопии, Иране, ОАЭ и Саудовской Аравии. С учетом "старых" стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки - число участников объединения достигло 10.

https://ria.ru/20231214/otnosheniya-1915791994.html

https://ria.ru/20231226/rossiya-1918108334.html

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россия, китай, москва, сергей лавров, ван и (политик), в мире