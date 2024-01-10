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Главы МИД России и Китая оценили итоги взаимодействия в 2023 году - РИА Новости, 10.01.2024
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20:49 10.01.2024 (обновлено: 20:54 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/vzaimodeystvie-1920615263.html
Главы МИД России и Китая оценили итоги взаимодействия в 2023 году
Главы МИД России и Китая оценили итоги взаимодействия в 2023 году - РИА Новости, 10.01.2024
Главы МИД России и Китая оценили итоги взаимодействия в 2023 году
Министры иностранных дел РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И в ходе телефонного разговора высоко оценили основные итоги взаимодействия двух стран в 2023 году,... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T20:49
2024-01-10T20:54
россия
китай
москва
сергей лавров
ван и (политик)
в мире
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И в ходе телефонного разговора высоко оценили основные итоги взаимодействия двух стран в 2023 году, сообщили в МИД России."Главы внешнеполитических ведомств подвели и высоко оценили основные итоги взаимодействия в 2023 году, выразили удовлетворение высокими темпами развития двустороннего политического диалога и практического сотрудничества, демонстрирующих устойчивость и позитивную динамику в условиях общей геополитической нестабильности на планете", - говорится в сообщении МИД РФ о телефонном разговоре Лаврова и Ван И в этот вторник.Как отметили в МИД РФ, в своем взаимодействии Москва и Пекин уделяют особое внимание реализации договоренностей, достигнутых на высшем политическом уровне.Лавров и Ван И также обсудили взаимодействие Москвы и Пекина в рамках ООН, ШОС и БРИКС, добавили в министерстве. "С китайской стороны была выражена поддержка российского председательства в БРИКС", - подчеркнули в российском МИД.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации. Речь идет о Египте, Эфиопии, Иране, ОАЭ и Саудовской Аравии. С учетом "старых" стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки - число участников объединения достигло 10.
https://ria.ru/20231214/otnosheniya-1915791994.html
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россия, китай, москва, сергей лавров, ван и (политик), в мире
Россия, Китай, Москва, Сергей Лавров, Ван И (политик), В мире
Главы МИД России и Китая оценили итоги взаимодействия в 2023 году

Лавров и Ван И высоко оценили итоги взаимодействия РФ и КНР в 2023 году

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И в ходе телефонного разговора высоко оценили основные итоги взаимодействия двух стран в 2023 году, сообщили в МИД России.
"Главы внешнеполитических ведомств подвели и высоко оценили основные итоги взаимодействия в 2023 году, выразили удовлетворение высокими темпами развития двустороннего политического диалога и практического сотрудничества, демонстрирующих устойчивость и позитивную динамику в условиях общей геополитической нестабильности на планете", - говорится в сообщении МИД РФ о телефонном разговоре Лаврова и Ван И в этот вторник.
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Как отметили в МИД РФ, в своем взаимодействии Москва и Пекин уделяют особое внимание реализации договоренностей, достигнутых на высшем политическом уровне.
Лавров и Ван И также обсудили взаимодействие Москвы и Пекина в рамках ООН, ШОС и БРИКС, добавили в министерстве. "С китайской стороны была выражена поддержка российского председательства в БРИКС", - подчеркнули в российском МИД.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации. Речь идет о Египте, Эфиопии, Иране, ОАЭ и Саудовской Аравии. С учетом "старых" стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки - число участников объединения достигло 10.
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