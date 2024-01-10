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Источник: ВСУ нанесли более 90 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 10.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/vsu-1920508970.html
Источник: ВСУ нанесли более 90 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли более 90 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 10.01.2024
Источник: ВСУ нанесли более 90 ударов по Херсонской области за сутки
Вооруженные силы Украины за сутки нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 92 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:54
2024-01-10T13:54
специальная военная операция на украине
происшествия
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 10 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за сутки нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 92 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Киевский режим продолжает террористические обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение суток боевики ВСУ выпустили по мирным селениям Херсонщины 59 снарядов из ствольной артиллерии различных калибров. С наступлением темноты киевский режим продолжил обстрелы и нанес по мирным объектам еще в общей сложности 33 удара", - сообщил источник. Под обстрелами оказались Казачьи Лагеря, Песчановка, Подстепное, Алешки, Обрывка, Саги, Голая Пристань и Кардашинка. Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.
днепр (город)
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происшествия, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Источник: ВСУ нанесли более 90 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли более 90 ударов за сутки по населенным пунктам в Херсонской области

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка от попадания снаряда ВСУ
Воронка от попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка от попадания снаряда ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 10 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за сутки нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 92 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
«
"Киевский режим продолжает террористические обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение суток боевики ВСУ выпустили по мирным селениям Херсонщины 59 снарядов из ствольной артиллерии различных калибров. С наступлением темноты киевский режим продолжил обстрелы и нанес по мирным объектам еще в общей сложности 33 удара", - сообщил источник.
Под обстрелами оказались Казачьи Лагеря, Песчановка, Подстепное, Алешки, Обрывка, Саги, Голая Пристань и Кардашинка. Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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