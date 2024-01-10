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Источник: ВСУ нанесли более 90 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли более 90 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 10.01.2024
Источник: ВСУ нанесли более 90 ударов по Херсонской области за сутки
Вооруженные силы Украины за сутки нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 92 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:54
2024-01-10T13:54
2024-01-10T13:54
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ГЕНИЧЕСК, 10 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за сутки нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 92 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Киевский режим продолжает террористические обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение суток боевики ВСУ выпустили по мирным селениям Херсонщины 59 снарядов из ствольной артиллерии различных калибров. С наступлением темноты киевский режим продолжил обстрелы и нанес по мирным объектам еще в общей сложности 33 удара", - сообщил источник. Под обстрелами оказались Казачьи Лагеря, Песчановка, Подстепное, Алешки, Обрывка, Саги, Голая Пристань и Кардашинка. Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.
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происшествия, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Источник: ВСУ нанесли более 90 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли более 90 ударов за сутки по населенным пунктам в Херсонской области