https://ria.ru/20240110/volontery-1920514879.html

Путин рассказал о поддержке волонтеров властями

Путин рассказал о поддержке волонтеров властями - РИА Новости, 10.01.2024

Путин рассказал о поддержке волонтеров властями

Власти поддерживают волонтеров, но если этих мер поддержки недостаточно, ее можно усилить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:20

2024-01-10T14:20

2024-01-10T14:21

общество

чукотка

анадырь

владимир путин

волонтеры

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Власти поддерживают волонтеров, но если этих мер поддержки недостаточно, ее можно усилить, заявил президент России Владимир Путин. Путин прилетел на Чукотку, один из пунктов его программы - встреча с жителями Анадыря. Среди участников мероприятия - представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели. Один из участников встречи с главой государства предложил ввести меры поддержки волонтеров, так как они делают многое, в том числе для помощи бойцам СВО. "Ну, мы же делаем это, считаете, что недостаточно, давайте усилим", - сказал Путин в ходе встречи.

https://ria.ru/20231217/rossiya-1916325462.html

чукотка

анадырь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, чукотка, анадырь, владимир путин, волонтеры