https://ria.ru/20240110/volontery-1920514879.html
Путин рассказал о поддержке волонтеров властями
Путин рассказал о поддержке волонтеров властями - РИА Новости, 10.01.2024
Путин рассказал о поддержке волонтеров властями
Власти поддерживают волонтеров, но если этих мер поддержки недостаточно, ее можно усилить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:20
2024-01-10T14:20
2024-01-10T14:21
общество
чукотка
анадырь
владимир путин
волонтеры
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Власти поддерживают волонтеров, но если этих мер поддержки недостаточно, ее можно усилить, заявил президент России Владимир Путин. Путин прилетел на Чукотку, один из пунктов его программы - встреча с жителями Анадыря. Среди участников мероприятия - представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели. Один из участников встречи с главой государства предложил ввести меры поддержки волонтеров, так как они делают многое, в том числе для помощи бойцам СВО. "Ну, мы же делаем это, считаете, что недостаточно, давайте усилим", - сказал Путин в ходе встречи.
https://ria.ru/20231217/rossiya-1916325462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, чукотка, анадырь, владимир путин, волонтеры
Общество, Чукотка, Анадырь, Владимир Путин, Волонтеры
Путин рассказал о поддержке волонтеров властями
Путин: если существующих мер поддержки волонтеров недостаточно, их можно усилить
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Власти поддерживают волонтеров, но если этих мер поддержки недостаточно, ее можно усилить, заявил президент России Владимир Путин.
Путин прилетел на Чукотку
, один из пунктов его программы - встреча с жителями Анадыря
. Среди участников мероприятия - представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели.
Один из участников встречи с главой государства предложил ввести меры поддержки волонтеров, так как они делают многое, в том числе для помощи бойцам СВО.
"Ну, мы же делаем это, считаете, что недостаточно, давайте усилим", - сказал Путин в ходе встречи.
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