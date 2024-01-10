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Во Владивостоке начали проверку после аварии, оставившей жителей без тепла - РИА Новости, 10.01.2024
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09:57 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/vladivostok-1920443690.html
Во Владивостоке начали проверку после аварии, оставившей жителей без тепла
Во Владивостоке начали проверку после аварии, оставившей жителей без тепла - РИА Новости, 10.01.2024
Во Владивостоке начали проверку после аварии, оставившей жителей без тепла
Следователи начали доследственную проверку по факту аварии на теплосетях во Владивостоке, из-за которой свыше 3 тысяч человек во вторник остались без отопления, РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T09:57
2024-01-10T09:57
происшествия
владивосток
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку по факту аварии на теплосетях во Владивостоке, из-за которой свыше 3 тысяч человек во вторник остались без отопления, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале. Ранее в среду прокуратура сообщила, что 9 января произошла авария на воздушном участке сети теплоснабжения, в результате чего оказалась подтоплена территория в районе дома №41 на улице Калинина во Владивостоке. Без отопления остались свыше 3 тысяч жителей 18 многоквартирных домов. В соцсетях разошлось видео с места аварии. На кадрах видно, как вода льется из трубы, все вокруг покрылось льдом. Двор ближайшего дома затоплен, местами он начинает замерзать. Вода зашла даже в подъезд, местные жители выгоняют ее своими силами. Автор видео отмечает, что вечером вторника обращались в аварийные службы, но в течение 7 часов никто не приехал. "Из средств массовой информации стало известно, что на улице Калинина в городе Владивостоке вечером 9 января 2024 года произошел порыв горячего водоотведения. В результате этого 3 тысячи жителей 18 многоквартирных домов остались без горячей воды. По данному факту следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении. Днем в среду во Владивостоке 10 градусов мороза, к ночи потеплеет до минус 7.
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происшествия, владивосток, россия, приморский край, жкх
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, ЖКХ
Во Владивостоке начали проверку после аварии, оставившей жителей без тепла

СК начал проверку после аварии на теплосетях во Владивостоке

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramАвария на воздушном участке сети теплоснабжения во Владивостоке
Авария на воздушном участке сети теплоснабжения во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Авария на воздушном участке сети теплоснабжения во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку по факту аварии на теплосетях во Владивостоке, из-за которой свыше 3 тысяч человек во вторник остались без отопления, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.
Ранее в среду прокуратура сообщила, что 9 января произошла авария на воздушном участке сети теплоснабжения, в результате чего оказалась подтоплена территория в районе дома №41 на улице Калинина во Владивостоке. Без отопления остались свыше 3 тысяч жителей 18 многоквартирных домов. В соцсетях разошлось видео с места аварии. На кадрах видно, как вода льется из трубы, все вокруг покрылось льдом. Двор ближайшего дома затоплен, местами он начинает замерзать. Вода зашла даже в подъезд, местные жители выгоняют ее своими силами. Автор видео отмечает, что вечером вторника обращались в аварийные службы, но в течение 7 часов никто не приехал.
"Из средств массовой информации стало известно, что на улице Калинина в городе Владивостоке вечером 9 января 2024 года произошел порыв горячего водоотведения. В результате этого 3 тысячи жителей 18 многоквартирных домов остались без горячей воды. По данному факту следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Днем в среду во Владивостоке 10 градусов мороза, к ночи потеплеет до минус 7.
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