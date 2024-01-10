https://ria.ru/20240110/vladivostok-1920443690.html
Во Владивостоке начали проверку после аварии, оставившей жителей без тепла
Во Владивостоке начали проверку после аварии, оставившей жителей без тепла - РИА Новости, 10.01.2024
Во Владивостоке начали проверку после аварии, оставившей жителей без тепла
Следователи начали доследственную проверку по факту аварии на теплосетях во Владивостоке, из-за которой свыше 3 тысяч человек во вторник остались без отопления, РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T09:57
2024-01-10T09:57
2024-01-10T09:57
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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку по факту аварии на теплосетях во Владивостоке, из-за которой свыше 3 тысяч человек во вторник остались без отопления, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале. Ранее в среду прокуратура сообщила, что 9 января произошла авария на воздушном участке сети теплоснабжения, в результате чего оказалась подтоплена территория в районе дома №41 на улице Калинина во Владивостоке. Без отопления остались свыше 3 тысяч жителей 18 многоквартирных домов. В соцсетях разошлось видео с места аварии. На кадрах видно, как вода льется из трубы, все вокруг покрылось льдом. Двор ближайшего дома затоплен, местами он начинает замерзать. Вода зашла даже в подъезд, местные жители выгоняют ее своими силами. Автор видео отмечает, что вечером вторника обращались в аварийные службы, но в течение 7 часов никто не приехал. "Из средств массовой информации стало известно, что на улице Калинина в городе Владивостоке вечером 9 января 2024 года произошел порыв горячего водоотведения. В результате этого 3 тысячи жителей 18 многоквартирных домов остались без горячей воды. По данному факту следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении. Днем в среду во Владивостоке 10 градусов мороза, к ночи потеплеет до минус 7.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, владивосток, россия, приморский край, жкх
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, ЖКХ
Во Владивостоке начали проверку после аварии, оставившей жителей без тепла
СК начал проверку после аварии на теплосетях во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости.
Следователи начали доследственную проверку по факту аварии на теплосетях во Владивостоке, из-за которой свыше 3 тысяч человек во вторник остались без отопления, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале
.
Ранее в среду прокуратура сообщила, что 9 января произошла авария на воздушном участке сети теплоснабжения, в результате чего оказалась подтоплена территория в районе дома №41 на улице Калинина во Владивостоке. Без отопления остались свыше 3 тысяч жителей 18 многоквартирных домов. В соцсетях разошлось видео с места аварии. На кадрах видно, как вода льется из трубы, все вокруг покрылось льдом. Двор ближайшего дома затоплен, местами он начинает замерзать. Вода зашла даже в подъезд, местные жители выгоняют ее своими силами. Автор видео отмечает, что вечером вторника обращались в аварийные службы, но в течение 7 часов никто не приехал.
"Из средств массовой информации стало известно, что на улице Калинина в городе Владивостоке вечером 9 января 2024 года произошел порыв горячего водоотведения. В результате этого 3 тысячи жителей 18 многоквартирных домов остались без горячей воды. По данному факту следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Днем в среду во Владивостоке 10 градусов мороза, к ночи потеплеет до минус 7.
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