https://ria.ru/20240110/vladivostok-1920443690.html

Во Владивостоке начали проверку после аварии, оставившей жителей без тепла

Во Владивостоке начали проверку после аварии, оставившей жителей без тепла - РИА Новости, 10.01.2024

Во Владивостоке начали проверку после аварии, оставившей жителей без тепла

Следователи начали доследственную проверку по факту аварии на теплосетях во Владивостоке, из-за которой свыше 3 тысяч человек во вторник остались без отопления, РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T09:57

2024-01-10T09:57

2024-01-10T09:57

происшествия

владивосток

россия

приморский край

жкх

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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку по факту аварии на теплосетях во Владивостоке, из-за которой свыше 3 тысяч человек во вторник остались без отопления, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале. Ранее в среду прокуратура сообщила, что 9 января произошла авария на воздушном участке сети теплоснабжения, в результате чего оказалась подтоплена территория в районе дома №41 на улице Калинина во Владивостоке. Без отопления остались свыше 3 тысяч жителей 18 многоквартирных домов. В соцсетях разошлось видео с места аварии. На кадрах видно, как вода льется из трубы, все вокруг покрылось льдом. Двор ближайшего дома затоплен, местами он начинает замерзать. Вода зашла даже в подъезд, местные жители выгоняют ее своими силами. Автор видео отмечает, что вечером вторника обращались в аварийные службы, но в течение 7 часов никто не приехал. "Из средств массовой информации стало известно, что на улице Калинина в городе Владивостоке вечером 9 января 2024 года произошел порыв горячего водоотведения. В результате этого 3 тысячи жителей 18 многоквартирных домов остались без горячей воды. По данному факту следственными органами СУСК РФ по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении. Днем в среду во Владивостоке 10 градусов мороза, к ночи потеплеет до минус 7.

https://ria.ru/20240109/prichina-1920363347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, россия, приморский край, жкх