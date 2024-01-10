https://ria.ru/20240110/ukraina-1920560345.html

В ООН заявили, что получили данные о насилии над священником УПЦ на Украине

В ООН заявили, что получили данные о насилии над священником УПЦ на Украине - РИА Новости, 10.01.2024

В ООН заявили, что получили данные о насилии над священником УПЦ на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проинформировано о насилии в отношении священника Украинской православной церкви в Казанском... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:39

2024-01-10T16:39

2024-01-10T16:55

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ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проинформировано о насилии в отношении священника Украинской православной церкви в Казанском храме в Винницкой области и проверяет реакцию властей, заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в ночь на вторник силой захватили Казанский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ладыжине Винницкой области, избиты священник и прихожане. Как сообщает издание "Страна.ua" в среду со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, заведено уголовное дело. "Мы знаем об инциденте в церкви. В своем предыдущем докладе о ситуации с правами человека на Украине Управление ООН по правам человека задокументировало, что правоохранительные органы не приняли надлежащих мер для предотвращения насилия и реагирования на него, связанного с конфликтами с участием Украинской Православной церкви, особенно в связи с инцидентами в марте и апреле 2023 года. Мы продолжим следить за реакцией властей на этот инцидент", - сказала она. В декабре верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в ходе презентации последнего доклада УВКПЧ по Украине в Совете по правам человека заявил, что действия украинских властей против Украинской православной церкви (УПЦ) и законопроект, предлагающий распустить религиозные организации, связанные с Россией, противоречат свободе вероисповедания и международному праву. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231225/prikhod-1918062244.html

https://ria.ru/20240104/ukraina-1919712970.html

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украина, оон, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), винницкая область, россия