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На Украине завели дело после силового захвата храма УПЦ, пишут СМИ - РИА Новости, 10.01.2024
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14:25 10.01.2024 (обновлено: 14:30 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920516956.html
На Украине завели дело после силового захвата храма УПЦ, пишут СМИ
На Украине завели дело после силового захвата храма УПЦ, пишут СМИ - РИА Новости, 10.01.2024
На Украине завели дело после силового захвата храма УПЦ, пишут СМИ
Уголовное дело завели на Украине после силового захвата раскольниками Казанского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ладыжине... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:25
2024-01-10T14:30
украина
страна.ua
ситуация вокруг упц
винницкая область
россия
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Уголовное дело завели на Украине после силового захвата раскольниками Казанского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ладыжине Винницкой области, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Союз православных журналистов во вторник сообщал, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины силой захватили Казанский храм УПЦ в Ладыжине, были избиты священник и прихожане. "Правоохранители открыли уголовное дело по факту силового захвата Казанского храма УПЦ в городе Ладыжин Винницкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным источника, дело завели по статье "самоуправство". Правонарушителям грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы сроком до двух лет либо арест до трех месяцев. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240104/ukraina-1919712970.html
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украина, страна.ua, ситуация вокруг упц, винницкая область, россия
Украина, Страна.ua, Ситуация вокруг УПЦ, Винницкая область, Россия
На Украине завели дело после силового захвата храма УПЦ, пишут СМИ

"Страна.ua": на Украине завели дело после захвата храма УПЦ в Винницкой области

© РИА Новости / Виталий Залесский | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Виталий Залесский
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Уголовное дело завели на Украине после силового захвата раскольниками Казанского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ладыжине Винницкой области, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Союз православных журналистов во вторник сообщал, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины силой захватили Казанский храм УПЦ в Ладыжине, были избиты священник и прихожане.
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"Правоохранители открыли уголовное дело по факту силового захвата Казанского храма УПЦ в городе Ладыжин Винницкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным источника, дело завели по статье "самоуправство". Правонарушителям грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы сроком до двух лет либо арест до трех месяцев.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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