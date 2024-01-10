В Британии раскрыли, к чему привели российские ракетные удары по Украине
Эксперт Меркурис: РФ нанесла колоссальный ущерб ПВО Украины ракетными ударами
© Минобороны РоссииКадр видео запуска ракеты по украинским объектам военного управления, связи и энергетики
© Минобороны России
Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Три массированных российских ракетных удара привели к катастрофическим последствиям для ПВО Украины, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Россия нанесла колоссальный ущерб системе ПВО, Западу будет очень трудно это исправить. Кроме того, ресурсы Запада заканчиваются", — сказал эксперт.
"Россия нанесла колоссальный ущерб системе ПВО, Западу будет очень трудно это исправить. Кроме того, ресурсы Запада заканчиваются", — сказал эксперт.
По его мнению, такой тактикой Россия сильно осложняет жизнь украинской промышленности.
"Они наносят ракетные удары по всей Украине, направленные на то, чтобы измотать украинцев, истощить их силы, системы вооружений, экономику и промышленность", — отметил Меркурис.
Кроме того, такими ударами истощается способность Запада поддерживать Украину, добавил он.
"Теперь даже там (на Западе – Прим.ред) начинают понимать, что русские неизбежно победят", — заключил эксперт.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.
"Они наносят ракетные удары по всей Украине, направленные на то, чтобы измотать украинцев, истощить их силы, системы вооружений, экономику и промышленность", — отметил Меркурис.
Кроме того, такими ударами истощается способность Запада поддерживать Украину, добавил он.
"Теперь даже там (на Западе – Прим.ред) начинают понимать, что русские неизбежно победят", — заключил эксперт.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.