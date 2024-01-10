https://ria.ru/20240110/ukraina-1920506224.html

В Британии раскрыли, к чему привели российские ракетные удары по Украине

В Британии раскрыли, к чему привели российские ракетные удары по Украине - РИА Новости, 10.01.2024

В Британии раскрыли, к чему привели российские ракетные удары по Украине

Три массированных российских ракетных удара привели к катастрофическим последствиям для ПВО Украины, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:43

2024-01-10T13:43

2024-01-10T13:43

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Три массированных российских ракетных удара привели к катастрофическим последствиям для ПВО Украины, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. "Россия нанесла колоссальный ущерб системе ПВО, Западу будет очень трудно это исправить. Кроме того, ресурсы Запада заканчиваются", — сказал эксперт. По его мнению, такой тактикой Россия сильно осложняет жизнь украинской промышленности. "Они наносят ракетные удары по всей Украине, направленные на то, чтобы измотать украинцев, истощить их силы, системы вооружений, экономику и промышленность", — отметил Меркурис. Кроме того, такими ударами истощается способность Запада поддерживать Украину, добавил он. "Теперь даже там (на Западе – Прим.ред) начинают понимать, что русские неизбежно победят", — заключил эксперт. Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920481510.html

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