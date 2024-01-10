https://ria.ru/20240110/ukraina-1920454886.html

СМИ: мощные удары России по ВСУ вызвали панику у наемников

СМИ: мощные удары России по ВСУ вызвали панику у наемников - РИА Новости, 10.01.2024

СМИ: мощные удары России по ВСУ вызвали панику у наемников

Иностранные наемники бегут из Украины после российских ударов по ВСУ, пишет dikGAZETE. "Западные наемнические компании уже начинают сворачивать поддержку... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T10:25

2024-01-10T10:25

2024-01-10T10:25

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Иностранные наемники бегут из Украины после российских ударов по ВСУ, пишет dikGAZETE. "Западные наемнические компании уже начинают сворачивать поддержку киевского режима, поскольку смогли принести своим владельцам только трупы, а не флаги победы", — говорится в публикации. В статье также отмечается, что российские войска активно поражают натовское оружие, поставленное Украине. "ВСУ, поддерживаемые практически всем миром, прежде всего западными странами, даже не смогли использовать предоставленную им современную военную технику. В частности, натовское оружие, поставляемое на Украину через Польшу, мгновенно уничтожалось и продолжает уничтожаться российскими ракетами", — говорится в материале. Издание указывает, что ВСУ находятся в плачевном положении и потеряли способность проводить наступления. "Проиграв в рукопашной схватке на фронте, они при поддержке военизированных формирований только и могут совершать террористические атаки на российские территории", — пишет dikGAZETE.Ранее французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что военная промышленность России находится на подъеме, а Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно, в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240110/sholts-1920432278.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия