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СМИ: мощные удары России по ВСУ вызвали панику у наемников - РИА Новости, 10.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920454886.html
СМИ: мощные удары России по ВСУ вызвали панику у наемников
СМИ: мощные удары России по ВСУ вызвали панику у наемников - РИА Новости, 10.01.2024
СМИ: мощные удары России по ВСУ вызвали панику у наемников
Иностранные наемники бегут из Украины после российских ударов по ВСУ, пишет dikGAZETE. "Западные наемнические компании уже начинают сворачивать поддержку... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:25
2024-01-10T10:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Иностранные наемники бегут из Украины после российских ударов по ВСУ, пишет dikGAZETE. "Западные наемнические компании уже начинают сворачивать поддержку киевского режима, поскольку смогли принести своим владельцам только трупы, а не флаги победы", — говорится в публикации. В статье также отмечается, что российские войска активно поражают натовское оружие, поставленное Украине. "ВСУ, поддерживаемые практически всем миром, прежде всего западными странами, даже не смогли использовать предоставленную им современную военную технику. В частности, натовское оружие, поставляемое на Украину через Польшу, мгновенно уничтожалось и продолжает уничтожаться российскими ракетами", — говорится в материале. Издание указывает, что ВСУ находятся в плачевном положении и потеряли способность проводить наступления. "Проиграв в рукопашной схватке на фронте, они при поддержке военизированных формирований только и могут совершать террористические атаки на российские территории", — пишет dikGAZETE.Ранее французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что военная промышленность России находится на подъеме, а Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно, в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240110/sholts-1920432278.html
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
СМИ: мощные удары России по ВСУ вызвали панику у наемников

dikGAZETE: наемники бегут из Украины из-за успехов российской армии

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат . Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Иностранные наемники бегут из Украины после российских ударов по ВСУ, пишет dikGAZETE.

"Западные наемнические компании уже начинают сворачивать поддержку киевского режима, поскольку смогли принести своим владельцам только трупы, а не флаги победы", — говорится в публикации.
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В статье также отмечается, что российские войска активно поражают натовское оружие, поставленное Украине.

"ВСУ, поддерживаемые практически всем миром, прежде всего западными странами, даже не смогли использовать предоставленную им современную военную технику. В частности, натовское оружие, поставляемое на Украину через Польшу, мгновенно уничтожалось и продолжает уничтожаться российскими ракетами", — говорится в материале.

Издание указывает, что ВСУ находятся в плачевном положении и потеряли способность проводить наступления.

"Проиграв в рукопашной схватке на фронте, они при поддержке военизированных формирований только и могут совершать террористические атаки на российские территории", — пишет dikGAZETE.

Ранее французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что военная промышленность России находится на подъеме, а Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно, в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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