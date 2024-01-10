СМИ: мощные удары России по ВСУ вызвали панику у наемников
dikGAZETE: наемники бегут из Украины из-за успехов российской армии
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат . Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Иностранные наемники бегут из Украины после российских ударов по ВСУ, пишет dikGAZETE.
"Западные наемнические компании уже начинают сворачивать поддержку киевского режима, поскольку смогли принести своим владельцам только трупы, а не флаги победы", — говорится в публикации.
"Западные наемнические компании уже начинают сворачивать поддержку киевского режима, поскольку смогли принести своим владельцам только трупы, а не флаги победы", — говорится в публикации.
В статье также отмечается, что российские войска активно поражают натовское оружие, поставленное Украине.
"ВСУ, поддерживаемые практически всем миром, прежде всего западными странами, даже не смогли использовать предоставленную им современную военную технику. В частности, натовское оружие, поставляемое на Украину через Польшу, мгновенно уничтожалось и продолжает уничтожаться российскими ракетами", — говорится в материале.
Издание указывает, что ВСУ находятся в плачевном положении и потеряли способность проводить наступления.
"Проиграв в рукопашной схватке на фронте, они при поддержке военизированных формирований только и могут совершать террористические атаки на российские территории", — пишет dikGAZETE.
Ранее французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что военная промышленность России находится на подъеме, а Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно, в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
"ВСУ, поддерживаемые практически всем миром, прежде всего западными странами, даже не смогли использовать предоставленную им современную военную технику. В частности, натовское оружие, поставляемое на Украину через Польшу, мгновенно уничтожалось и продолжает уничтожаться российскими ракетами", — говорится в материале.
Издание указывает, что ВСУ находятся в плачевном положении и потеряли способность проводить наступления.
"Проиграв в рукопашной схватке на фронте, они при поддержке военизированных формирований только и могут совершать террористические атаки на российские территории", — пишет dikGAZETE.
Ранее французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что военная промышленность России находится на подъеме, а Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно, в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>