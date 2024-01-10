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На Западе произошли тревожные для Киева изменения, сообщили в Германии - РИА Новости, 10.01.2024
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09:32 10.01.2024 (обновлено: 10:45 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920438940.html
На Западе произошли тревожные для Киева изменения, сообщили в Германии
На Западе произошли тревожные для Киева изменения, сообщили в Германии - РИА Новости, 10.01.2024
На Западе произошли тревожные для Киева изменения, сообщили в Германии
В 2023 году поставки тяжелых вооружений на Украину ощутимо сократились по сравнению с 2022-м, пишет РБК со ссылкой на данные проекта Ukraine Support Tracker... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T09:32
2024-01-10T10:45
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В 2023 году поставки тяжелых вооружений на Украину ощутимо сократились по сравнению с 2022-м, пишет РБК со ссылкой на данные проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики в Германии."Среди крупных поставщиков полностью свои обязательства выполнила только Чехия", — поясняет издание.Так, в 2022 году союзники обещали Киеву 434 танка, 89 РСЗО и 574 тяжелых орудия. В 2023-м количество сократилось до 380 танков, восьми РСЗО и 236 орудий. По числу поставок танков лидирует Польша — она передала больше 260 единиц.Отмечается, что чаще всего ВСУ получали танки Т-72 и Leopard. Из 97 обещанных РСЗО Украине передали 78, из 810 тяжелых орудий — 585.Общая помощь, выделенная, в частности, с августа по октябрь 2023-го, оказалась практически на 90 процентов меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, приводит РБК выводы исследователей.По данным российского Минобороны, военную помощь Украине оказывают 54 иностранных государства. С начала спецоперации они потратили на это уже более 200 миллиардов долларов. Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240106/oon-1919891348.html
https://ria.ru/20231204/slovakiya-1913692537.html
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в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
На Западе произошли тревожные для Киева изменения, сообщили в Германии

Кильский институт: страны Запада сократили помощь Украине в 2023 году

© AFP 2024 / ROMAN PILIPEYУкраинские военные на немецкой зенитной самоходной установке "Гепард"
Украинские военные на немецкой зенитной самоходной установке Гепард - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AFP 2024 / ROMAN PILIPEY
Украинские военные на немецкой зенитной самоходной установке "Гепард". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В 2023 году поставки тяжелых вооружений на Украину ощутимо сократились по сравнению с 2022-м, пишет РБК со ссылкой на данные проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики в Германии.
"Среди крупных поставщиков полностью свои обязательства выполнила только Чехия", — поясняет издание.
Так, в 2022 году союзники обещали Киеву 434 танка, 89 РСЗО и 574 тяжелых орудия. В 2023-м количество сократилось до 380 танков, восьми РСЗО и 236 орудий. По числу поставок танков лидирует Польша — она передала больше 260 единиц.
Отмечается, что чаще всего ВСУ получали танки Т-72 и Leopard. Из 97 обещанных РСЗО Украине передали 78, из 810 тяжелых орудий — 585.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Источник: Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
6 января, 03:43
Общая помощь, выделенная, в частности, с августа по октябрь 2023-го, оказалась практически на 90 процентов меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, приводит РБК выводы исследователей.
По данным российского Минобороны, военную помощь Украине оказывают 54 иностранных государства. С начала спецоперации они потратили на это уже более 200 миллиардов долларов.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Премьер Словакии исключил поставки оружия Украине
4 декабря 2023, 17:13
 
В миреУкраинаГерманияРоссияСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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