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На Западе произошли тревожные для Киева изменения, сообщили в Германии
На Западе произошли тревожные для Киева изменения, сообщили в Германии - РИА Новости, 10.01.2024
На Западе произошли тревожные для Киева изменения, сообщили в Германии
В 2023 году поставки тяжелых вооружений на Украину ощутимо сократились по сравнению с 2022-м, пишет РБК со ссылкой на данные проекта Ukraine Support Tracker... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T09:32
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В 2023 году поставки тяжелых вооружений на Украину ощутимо сократились по сравнению с 2022-м, пишет РБК со ссылкой на данные проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики в Германии."Среди крупных поставщиков полностью свои обязательства выполнила только Чехия", — поясняет издание.Так, в 2022 году союзники обещали Киеву 434 танка, 89 РСЗО и 574 тяжелых орудия. В 2023-м количество сократилось до 380 танков, восьми РСЗО и 236 орудий. По числу поставок танков лидирует Польша — она передала больше 260 единиц.Отмечается, что чаще всего ВСУ получали танки Т-72 и Leopard. Из 97 обещанных РСЗО Украине передали 78, из 810 тяжелых орудий — 585.Общая помощь, выделенная, в частности, с августа по октябрь 2023-го, оказалась практически на 90 процентов меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, приводит РБК выводы исследователей.По данным российского Минобороны, военную помощь Украине оказывают 54 иностранных государства. С начала спецоперации они потратили на это уже более 200 миллиардов долларов. Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240106/oon-1919891348.html
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в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
На Западе произошли тревожные для Киева изменения, сообщили в Германии
Кильский институт: страны Запада сократили помощь Украине в 2023 году
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
В 2023 году поставки тяжелых вооружений на Украину ощутимо сократились по сравнению с 2022-м, пишет РБК
со ссылкой на данные проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики в Германии.
"Среди крупных поставщиков полностью свои обязательства выполнила только Чехия", — поясняет издание.
Так, в 2022 году союзники обещали Киеву 434 танка, 89 РСЗО и 574 тяжелых орудия. В 2023-м количество сократилось до 380 танков, восьми РСЗО и 236 орудий. По числу поставок танков лидирует Польша — она передала больше 260 единиц.
Отмечается, что чаще всего ВСУ получали танки Т-72 и Leopard. Из 97 обещанных РСЗО Украине передали 78, из 810 тяжелых орудий — 585.
Источник: Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
Общая помощь, выделенная, в частности, с августа по октябрь 2023-го, оказалась практически на 90 процентов меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, приводит РБК выводы исследователей.
По данным российского Минобороны, военную помощь Украине оказывают 54 иностранных государства. С начала спецоперации они потратили на это уже более 200 миллиардов долларов.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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