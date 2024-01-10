https://ria.ru/20240110/ukraina-1920438940.html

На Западе произошли тревожные для Киева изменения, сообщили в Германии

На Западе произошли тревожные для Киева изменения, сообщили в Германии - РИА Новости, 10.01.2024

На Западе произошли тревожные для Киева изменения, сообщили в Германии

В 2023 году поставки тяжелых вооружений на Украину ощутимо сократились по сравнению с 2022-м, пишет РБК со ссылкой на данные проекта Ukraine Support Tracker... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T09:32

2024-01-10T09:32

2024-01-10T10:45

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В 2023 году поставки тяжелых вооружений на Украину ощутимо сократились по сравнению с 2022-м, пишет РБК со ссылкой на данные проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики в Германии."Среди крупных поставщиков полностью свои обязательства выполнила только Чехия", — поясняет издание.Так, в 2022 году союзники обещали Киеву 434 танка, 89 РСЗО и 574 тяжелых орудия. В 2023-м количество сократилось до 380 танков, восьми РСЗО и 236 орудий. По числу поставок танков лидирует Польша — она передала больше 260 единиц.Отмечается, что чаще всего ВСУ получали танки Т-72 и Leopard. Из 97 обещанных РСЗО Украине передали 78, из 810 тяжелых орудий — 585.Общая помощь, выделенная, в частности, с августа по октябрь 2023-го, оказалась практически на 90 процентов меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, приводит РБК выводы исследователей.По данным российского Минобороны, военную помощь Украине оказывают 54 иностранных государства. С начала спецоперации они потратили на это уже более 200 миллиардов долларов. Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240106/oon-1919891348.html

https://ria.ru/20231204/slovakiya-1913692537.html

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в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины