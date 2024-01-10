Главком ВМФ назвал корабли США угрозой национальной безопасности России
Главком ВМФ Евменов: корабли США с "Томагавками" угрожают нацбезопасности России
CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George
Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американские военные корабли представляют одну из угроз национальной безопасности из-за способности достать крылатыми ракетами "Томагавк" до объектов на российской территории, заявил главнокомандующий флотом адмирал Николай Евменов в интервью "Красной звезде".
По его словам, на формирование угроз военной безопасности океанских и морских направлений оказывают влияние несколько факторов.
В их числе патрулирование в море на постоянной основе кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности "Томагавк" с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России.
Согласно открытым данным, основными носителями крылатых ракет "Томагавк" являются эсминцы типа "Арли Берк" и крейсеры типа "Тикондерога" ВМС США. В составе американских военно-морских сил находится свыше десяти крейсеров типа "Тикондерога" и около 70 эсминцев типа "Арли Берк". Потенциально все вместе они могут нести на своем борту более семи тысяч ракет "Томагавк".
Среди других факторов Евменов назвал:
- наличие мощных группировок ВМС иностранных государств в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Средиземном море;
- планы других стран по ущемлению интересов России в Арктике через пересмотр статуса Северного морского пути и возможного прохода боевых кораблей;
- активное развертывание корабельных группировок морского компонента ПРО и освоение атомными подводными лодками ВМС США и Великобритании Арктического бассейна.
Как отметил главком, существующие угрозы нацбезопасности требуют наличия современного военно-морского флота, способного совместно с другими видами и родами войск обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание от агрессии и защиту интересов России в Мировом океане.
Ранее в среду адмирал сообщил, что ВМФ увеличит численность личного состава морской пехоты. Так, в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду. Помимо этого, российская морская авиация получит ударные беспилотники "Иноходец" и "Охотник", добавил Евменов.