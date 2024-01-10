https://ria.ru/20240110/ugroza-1920480232.html

Главком ВМФ назвал корабли США угрозой национальной безопасности России

Главком ВМФ назвал корабли США угрозой национальной безопасности России - РИА Новости, 10.01.2024

Главком ВМФ назвал корабли США угрозой национальной безопасности России

Американские военные корабли представляют одну из угроз национальной безопасности из-за способности достать крылатыми ракетами "Томагавк" до объектов на... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:02

2024-01-10T12:02

2024-01-10T15:28

безопасность

николай евменов

россия

сша

тихий океан

вмф рф

военно-морские силы сша

средиземное море

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американские военные корабли представляют одну из угроз национальной безопасности из-за способности достать крылатыми ракетами "Томагавк" до объектов на российской территории, заявил главнокомандующий флотом адмирал Николай Евменов в интервью "Красной звезде". По его словам, на формирование угроз военной безопасности океанских и морских направлений оказывают влияние несколько факторов. В их числе патрулирование в море на постоянной основе кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности "Томагавк" с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России. Среди других факторов Евменов назвал:Как отметил главком, существующие угрозы нацбезопасности требуют наличия современного военно-морского флота, способного совместно с другими видами и родами войск обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание от агрессии и защиту интересов России в Мировом океане. Ранее в среду адмирал сообщил, что ВМФ увеличит численность личного состава морской пехоты. Так, в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду. Помимо этого, российская морская авиация получит ударные беспилотники "Иноходец" и "Охотник", добавил Евменов.

https://ria.ru/20231230/topol-1918227320.html

https://ria.ru/20231122/yadernaya_triada-1910921584.html

https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html

россия

сша

тихий океан

средиземное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, николай евменов, россия, сша, тихий океан, вмф рф, военно-морские силы сша, средиземное море