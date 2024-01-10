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Главком ВМФ назвал корабли США угрозой национальной безопасности России - РИА Новости, 10.01.2024
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12:02 10.01.2024 (обновлено: 15:28 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/ugroza-1920480232.html
Главком ВМФ назвал корабли США угрозой национальной безопасности России
Главком ВМФ назвал корабли США угрозой национальной безопасности России - РИА Новости, 10.01.2024
Главком ВМФ назвал корабли США угрозой национальной безопасности России
Американские военные корабли представляют одну из угроз национальной безопасности из-за способности достать крылатыми ракетами "Томагавк" до объектов на... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:02
2024-01-10T15:28
безопасность
николай евменов
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американские военные корабли представляют одну из угроз национальной безопасности из-за способности достать крылатыми ракетами "Томагавк" до объектов на российской территории, заявил главнокомандующий флотом адмирал Николай Евменов в интервью "Красной звезде". По его словам, на формирование угроз военной безопасности океанских и морских направлений оказывают влияние несколько факторов. В их числе патрулирование в море на постоянной основе кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности "Томагавк" с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России. Среди других факторов Евменов назвал:Как отметил главком, существующие угрозы нацбезопасности требуют наличия современного военно-морского флота, способного совместно с другими видами и родами войск обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание от агрессии и защиту интересов России в Мировом океане. Ранее в среду адмирал сообщил, что ВМФ увеличит численность личного состава морской пехоты. Так, в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду. Помимо этого, российская морская авиация получит ударные беспилотники "Иноходец" и "Охотник", добавил Евменов.
https://ria.ru/20231230/topol-1918227320.html
https://ria.ru/20231122/yadernaya_triada-1910921584.html
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безопасность, николай евменов, россия, сша, тихий океан, вмф рф, военно-морские силы сша, средиземное море
Безопасность, Николай Евменов, Россия, США, Тихий океан, ВМФ РФ, Военно-морские силы США, Средиземное море
Главком ВМФ назвал корабли США угрозой национальной безопасности России

Главком ВМФ Евменов: корабли США с "Томагавками" угрожают нацбезопасности России

CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll /
Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американские военные корабли представляют одну из угроз национальной безопасности из-за способности достать крылатыми ракетами "Томагавк" до объектов на российской территории, заявил главнокомандующий флотом адмирал Николай Евменов в интервью "Красной звезде".
По его словам, на формирование угроз военной безопасности океанских и морских направлений оказывают влияние несколько факторов.
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В их числе патрулирование в море на постоянной основе кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности "Томагавк" с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России.

Согласно открытым данным, основными носителями крылатых ракет "Томагавк" являются эсминцы типа "Арли Берк" и крейсеры типа "Тикондерога" ВМС США. В составе американских военно-морских сил находится свыше десяти крейсеров типа "Тикондерога" и около 70 эсминцев типа "Арли Берк". Потенциально все вместе они могут нести на своем борту более семи тысяч ракет "Томагавк".

Среди других факторов Евменов назвал:
  • наличие мощных группировок ВМС иностранных государств в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Средиземном море;
  • планы других стран по ущемлению интересов России в Арктике через пересмотр статуса Северного морского пути и возможного прохода боевых кораблей;
  • активное развертывание корабельных группировок морского компонента ПРО и освоение атомными подводными лодками ВМС США и Великобритании Арктического бассейна.
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Как отметил главком, существующие угрозы нацбезопасности требуют наличия современного военно-морского флота, способного совместно с другими видами и родами войск обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание от агрессии и защиту интересов России в Мировом океане.
Ранее в среду адмирал сообщил, что ВМФ увеличит численность личного состава морской пехоты. Так, в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду. Помимо этого, российская морская авиация получит ударные беспилотники "Иноходец" и "Охотник", добавил Евменов.
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