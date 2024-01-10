https://ria.ru/20240110/udostovereniya-1920581375.html
В ДНР вручили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты Путина
В ДНР вручили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты Путина - РИА Новости, 10.01.2024
В ДНР вручили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты Путина
В избирательном штабе кандидата в президенты РФ Владимира Путина вручены два первых удостоверения доверенных лиц. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:56
2024-01-10T17:56
2024-01-10T17:56
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. В избирательном штабе кандидата в президенты РФ Владимира Путина вручены два первых удостоверения доверенных лиц. Как передает корреспондент РИА Новости, сопредседатель избирательного штаба Путина на выборах президента Артём Жога вручил удостоверение Елене Евсеевой - исполнительному директору Донецкой региональной общественной организации "Русский центр", а также Сергею Самохину – руководителю регионального исполкома Общероссийского народного фронта. "Спасибо Владимиру Владимировичу за оказанное доверие, мы оправдаем его", - сказала Евсеева. Ранее 22 декабря в Донецке был открыт региональный избирательный штаб по поддержке кандидата в президенты РФ Путина.
https://ria.ru/20240110/putin-1920463549.html
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россия, владимир путин, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Выборы президента РФ
В ДНР вручили удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты Путина
В ДНР вручили первые удостоверения доверенных лиц кандидата в президенты Путина