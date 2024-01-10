https://ria.ru/20240110/uborka_snega-1920548623.html

Необходимое количество техники ликвидирует последствия снегопада в Москве

Необходимое количество техники ликвидирует последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 10.01.2024

Необходимое количество техники ликвидирует последствия снегопада в Москве

Необходимое количество роторной и другой техники задействовано для ликвидации последствий снегопада в Москве, за прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:07

2024-01-10T16:07

2024-01-10T16:07

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Необходимое количество роторной и другой техники задействовано для ликвидации последствий снегопада в Москве, за прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега составил более 6 сантиметров, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "За прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега составил более 6 сантиметров. Для уборки города задействовано необходимое количество роторной и другой техники. Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В сообщении уточняется, что в течение всего светового дня специалисты проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Пешеходов попросили быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения. "Согласно прогнозам синоптиков, снегопад вновь начнется сегодня после 21.00, наиболее интенсивными осадки будут в ночные часы. Прирост свежевыпавшего снега к вечеру 11 января составит еще до 6 сантиметров. Завтра непогода может сопровождаться порывами ветра до 13-18 метров в секунду. Городские службы работают в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", – сказал Бирюков. В сообщении подчеркнули, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей. -0-

https://ria.ru/20240110/pogoda-1920498137.html

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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы